Wojciechowska reaguje na doniesienia o pracy w "DDTVN". "Mogłabym zaszaleć"

Media obiegły doniesienia jakoby w "Dzień dobry TVN" w roli prowadzących miały się pojawić nowe twarze, wśród nich także Martyna Wojciechowska. Podróżniczka zareagowała na te wieści w najnowszym poście w mediach społecznościowych.

Wojciechowska reaguje na najnowsze medialne doniesienia. Fot. Michal Zebrowski/East News

Przypomnijmy, że 22 czerwca na instagramowym profilu "Dzień dobry TVN" opublikowano zaskakujący post. Przekazano, że z programem żegnają się Anna Kalczyńska, Andrzej Sołtysik, Małgorzata Ohme. Podziękowano również Agnieszce Woźniak-Starak i Małgorzacie Rozenek-Majdan, ale już wiadomo, że paniom niebawem przypadnie prowadzenie własnych formatów. Filip Chajzer zaś przebywa obecnie na urlopie zdrowotnym i pracuje nad własnym biznesem, który nie jest związany z mediami. Z widzami o poranku wciąż będą się witać: Dorota Wellman, Marcin Prokop, Paulina Krupińska, Damian Michałowski, Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński.

Na początku lipca na łamach "Super Expressu" pojawiły się doniesienia o tym, kto prawdopodobnie wesprze prowadzących "Dzień dobry TVN" po wakacjach. – Chcemy zatrudnić prowadzące, które cieszą się sympatią widzów i które są blisko ludzi – tabloid powołał się na wypowiedź swojego informatora.

Mogliśmy przeczytać, że stacja ma mieć już na oku trzy potencjalne kandydatki, które mogłyby zająć miejsce zwolnionych osób. O kim mowa? Tabloid wskazał na Martynę Wojciechowską, Katarzynę Bosacką i Dorotę Szelągowską.

Reakcja Wojciechowskiej. Szelągowska i Bosacka tez nie zostawiły tego bez komentarza

Martyna Wojciechowska nie zdementowała co prawda tych informacji, ale opublikowała mocno ironiczny wpis na swoim instagramowym koncie.

"Słyszeliście już? W mediach piszą, że mam zostać jedną z osób prowadzących 'Dzień dobry TVN'. Co wy na to? Oglądalibyście? Mogłabym wreszcie zaszaleć z modnymi stylizacjami, no i w ogóle wyglądać bardziej stylowo" - napisała dziennikarka, dodając do wpisu swoje archiwalne zdjęcie.

Z kolei Szelągowska nie owijała w bawełnę i na pytanie ze strony Pudelka o najnowsze doniesienia, zaprzeczyła, jakoby miała wystąpić w "DDTVN". "(Informacje - przyp. red.) wyssane z palca, że bardziej nie można. Właśnie się dowiedziałam z waszej strony o tym. (…) Mało jest w życiu rzeczy tak pewnych jak to, że nie będę prowadzić 'Dzień Dobry TVN'" - odparła.

Natomiast Katarzyna Bosacka nie zaprzeczyła, że pojawi się w roli prowadzącej "DDTVN". Wręcz przeciwnie, nie kryła zadowolenia z najnowszych informacji.

"Tak, to prawda! Wracam do telewizji na dużą antenę! Bardzo się cieszę, bo wiem, że wiele osób na to czekało. Na razie jeszcze nie mogę zdradzić szczegółów, ale powiem jedno: to będzie ekscytujące, dziennikarskie zajęcie. Trzymajcie kciuki!" - czytamy w opublikowanym przez dziennikarkę poście.

Co ciekawe, redakcja Plejady skontaktowała się z Biurem Prasowym TVN Warner Bros. Discovery w tej sprawie. Stacja ponoć zaprzeczyła, iż "Katarzyna Bosacka miałaby zostać prowadzącą 'Dzień dobry TVN'".