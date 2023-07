"Przeklinam cię!". Incydent podczas przejazdu Zełenskiego w Bułgarii

Do niecodziennej sytuacji doszło podczas wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Bułgarii. Prawosławny kapłan podczas przejazdu kolumny z ukraińskim prezydentem ulicami Sofii krzyczał: "przeklinam cię".

Bułgarski pop "przeklinał" Wołodymyra Zełenskiego Fot. Twitter/NEXTA/Screen

Bułgarski kapłan "przeklinał" Zełenskiego

Nagranie z incydentu pojawiło się na profilu serwisu NEXTA na Twitterze. Słychać, jak w trakcie przejazdu kolumny z Wołodymyrem Zełenskim kapłan krzyczy: "przeklinam cię, przeklinam cię". Natomiast w drugiej części nagrania prawosławny duchowny stwierdza, że prezydent Ukrainy jest "nazistą i satanistą".

Zełenski spiął się z prezydentem Bułgarii

Incydent z bułgarskim kapłanem nie był jedyną sytuacją, która szerokim echem obiła się w mediach w trakcie wizyty Zełenskiego w Sofii.

Podczas rozmów między delegatami z Ukrainy a władzami Bułgarii doszło do spięcia na linii Wołodymyr Zełenski – Rumen Radew. Ten drugi otwarcie sprzeciwia się dozbrajaniu ukraińskich wojsk i twierdzi, że jedynym sensownym rozwiązaniem "konfliktu z Rosją" jest poddanie się.

Stanowisko prezydenta Bułgarii nie spodobało się Zełenskiemu. – Co by pan zrobił, gdyby, nie daj Bóg, był pan na moim miejscu i nie pomagaliby wam ludzie, którzy mają takie same wartości jak wasze? Powiedzielibyście Putinowi: bierz bułgarskie terytorium? – rzucił w kierunku Rumena Radewa ukraiński prezydent.

W odpowiedzi Zełenski usłyszał, że bułgarski lider nie zamierza zmieniać swojego stanowiska. – Nadal twierdzę, że ten konflikt nie może mieć wojskowego rozstrzygnięcia. Im więcej broni, tym trudniej będzie znaleźć rozwiązanie – powiedział Radew.

Te słowa wyraźnie zirytowały Zełenskiego. – To jest wojna, a nie jakiś konflikt. Gdyby to był konflikt, naszego kraju nie opuszczałyby miliony ludzi – stwierdził wprost prezydent Ukrainy.

– Na naszym terytorium toczy się wojna. Bardzo dziękuję, dzisiaj podpisaliśmy ważne oświadczenia w sprawie energetyki. Jedna z prób szantażu Federacji Rosyjskiej związana jest z cenami nośników energii, a potem z opanowaniem zaporoskiej elektrowni atomowej. Jej opanowanie to nie konflikt, to wojna – dodał Wołodymyr Zełenski.

Zełenski jedzie do Turcji, spotka się z Erdoğanem

Wizyta Zełenskiego w stolicy Bułgarii była tylko przystankiem, docelowo prezydent Ukrainy uda się do Turcji. Jak pisaliśmy w naTemat, prezydent Ukrainy w piątek 7 lipca spotka się ze swoim odpowiednikiem, Recepem Tayyipem Erdoğanem.

Jak podają agencje prasowe w oparciu o informacje z tureckich mediów, spotkanie ma dotyczyć wygasającej umowy na transport ukraińskiego zboża przez Morze Czarne. Drugim tematem ma być przyszłotygodniowy szczyt NATO. "Jednak analitycy spodziewają się, że Zełenski będzie naciskał na Erdoğana, aby dał zielone światło dla członkostwa Szwecji w NATO przed szczytem sojuszu w dniach 11-12 lipca w Wilnie" – informuje w swojej depeszy AFP. Ukraina chciałaby z kolei, aby Sojusz obiecał, że po wojnie Kijów też będzie mógł dołączyć do NATO.