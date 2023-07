Szukacie emocjonujących wrażeń filmowych i serialowych w lipcu? Odpalcie CANAL+, a na pewno się nie zawiedziecie. Wśród nowości nagradzany polski film "Chleb i sól" oraz drugi sezon "Yellowjackets".

Nowości w CANAL + na lipiec. Wśród nich "Yellowjackets" oraz "Chleb i sól". Fot. materiały prasowe

Powrót "Yellowjackets"

Na CANAL+ powróciło "Yellowjackets", czyli serial określany jako połączenie "Zagubionych" i "Władcy much". Odcinki drugiego sezonu pojawiają się na platformie co środę (na kanale CANAL+ są emitowane tego samego dnia o 21). Na chwilę obecną można obejrzeć już dwa epizody produkcji, w której występują m.in. Melanie Lynskey ("The Last of Us"), Christina Ricci ("Wednesday") oraz Juliette Lewis ("Od zmierzchu do świtu").

"Drugi sezon zaczyna się dwa miesiące po tragicznych wydarzeniach z pierwszej serii. Po katastrofie lotniczej uczennice z licealnej drużyny przebywają w odległej północnej dziczy. Surowe warunki zimy nasilają się z dnia na dzień, zasoby jedzenia są na wyczerpaniu, a poród zbliża się wielkimi krokami" – napisano w oficjalnym opisie dystrybutora.

"Psychika nastolatek szybko się pogarsza, bo sytuacja zmusza je do podejmowania skrajnie trudnych decyzji w walce o przetrwanie. W drugiej linii czasowej ponad dwie dekady później śledzimy losy ocalałych, którym wydarzenia z przeszłości wciąż nie pozwalają zaznać spokoju" – czytamy dalej.

Polskie produkcje na CANAL+

W tym miesiącu w ofercie CANAL+ znajdzie się także nagradzany polski dramat "Chleb i sól". Film w reżyserii Damiana Kocura został wyróżniony m.in. na Festiwalu Filmowym w Wenecji oraz otrzymał Orła i trzy Złote Lwy na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

"Student akademii muzycznej, Tymek otrzymuje stypendium w Niemczech. Przed wyjazdem za granicę postanawia spędzić wakacje w rodzinnym miasteczku, gdzie wciąż mieszkają jego bliscy. Młody pianista spędza czas z bratem i dawnymi kumplami, dla których centrum spotkań towarzyskich jest osiedlowy kebab. Okazuje się, że między 'lokalsami' a prowadzącymi bar obcokrajowcami panuje napięta atmosfera, a konflikt wciąż eskaluje" – czytamy w oficjalnym opisie dystrybutora.

W CANAL+ zadebiutuje także nowy polski serial, czyli thriller "Sortownia" z Andrzejem Chyrą w roli głównej. Akcja ośmioodcinkowej produkcji osadzona będzie w realiach oddziału ratunkowego jednego z warszawskich szpitali.

Za kamerą serialu stanęła Anna Kazejak ("Fucking Bornholm", "Cudak"). Chyra wciela się w nim "lekarza SOR-u, który od wielu lat w całości poświęca życie pracy. I choć medycyna z pewnością jest jego powołaniem, poczucie władzy nad ludzkim życiem doprowadza go do moralnego dylematu".

Poza nim na ekranie zobaczymy również takie nazwiska, jak: Ilona Ostrowska ("Pod wiatr", "To musi być miłość", serial "Ranczo"), Izabela Dąbrowska ("Najmro. Kocha, kradnie, szanuje", "7 uczuć", "Tonia"), Artur Barciś ("Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle", "Bejbis", serial "Ranczo").

To jednak nie koniec gorących nowości, jakie będzie można obejrzeć w tym miesiącu na CANAL+. Poza wspomnianymi tytułami w lipcu dostępne będą takie tytuły, jak m.in.: "Braty", "Lombard", "Pan Zabawka" oraz "Przerwany lot".