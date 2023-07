Martin Stevens (prawdziwe nazwisko: Roger Prud'homme) nie żyje. Popularny w latach 70. wokalista zasłynął coverem piosenki "Love Is In The Air", której oryginalną wersję śpiewał John Paul Young.

Nie żyje Martin Stevens. Zasłynął coverem piosenki "Love Is In The Air". Fot. YouTube/ Serge Paré

O śmierci Martina Stevensa, który odszedł 5 lipca (w wieku 69 lat) poinformowała jego pasierbica Sophie Dupuis-Boudreau. "Dziś rano mój ojczym Martin Stevens odszedł. Jego walka dobiegła końca. Zostawił w żałobie moją mamę – swoją żonę – i wnuka Scotta, którego tak bardzo kochał" – przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych kobieta. "Był świetnym piosenkarzem o dobrym sercu" – dodała.

"Już tęsknię. Słuchając śpiewu, przypominam sobie piękne wspomnienia, kiedy obcinałam Ci włosy i robiłam makijaż przed występem. Szczęśliwej podróży, mój kochany tatusiu, już nie cierpisz" – napisała w następnym wpisie Dupuis-Boudreau.

Stevens urodził się jako Roger Prud'homme 3 października 1953 roku. Tak jak wspomnieliśmy wyżej, zasłynął coverem piosenki "Love Is In The Air" Johna Paula Younga. W innych krajach to właśnie wykonanie Younga jest najsłynniejsze, jednak w Kanadzie furorę zrobiła wersja Stevensa, która zresztą też jest rozpoznawalna.

Co ciekawe, była to jedyna angielskojęzyczna piosenka na jego wydanym w 1978 roku debiutanckim albumie "Love Is In The Air". Resztę zaśpiewał w języku francuskim. Jego druga płyta, która zadebiutowała rok później, czyli "Midnight Music" składała się wyłącznie z anglojęzycznych piosenek.

Oryginalne "Love Is In The Air"

Oryginalne "Love Is In The Air" w wykonaniu wspomnianego wcześniej Younga zadebiutowało w 1977 roku. Piosenka została napisana przez George'a Younga (niespokrewnionego z wykonawcą) oraz Harry'ego Vandę i znalazła się na czwartym albumie studyjnym artysty, czyli "Love Is in the Air".

Piosenka stała się międzynarodowym hitem, osiągając 3. miejsce na australijskich listach przebojów i 5. miejsce na brytyjskiej liście przebojów. W Stanach Zjednoczonych znalazła się na 7. miejscu na liście pop.

"Właściwie nagraliśmy 'Love Is in the Air', ponieważ potrzebowaliśmy czegoś na rynek niemiecki. 'Standing in the Rain' stało się hitem w tamtejszych klubach, a potem na listach przebojów, więc potrzebowaliśmy kontynuacji" – powiedział jakiś czas po wypuszczeniu kawałka Young.

"Love Is in the Air" było muzycznym motywem przewodnim w filmie Baza Luhrmanna "Roztańczony buntownik". Z kolei sam Young wykonał ten kawałek w 2000 roku na zakończenie Igrzysk Olimpijskich w Sydney. Ponadto piosenka jest regularnie puszczana na meczach piłki nożnej przez fanów szkockiego klubu Dundee United.