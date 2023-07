Roxie Węgiel należała do grona tegorocznych maturzystów. 7 lipca wszyscy zdający poznali swoje wyniki. Jak poszło młodej gwieździe? O szczegółach opowiedziała w wywiadzie.

Roksana Węgiel o wynikach matur. Fot. Mateusz Jagielski/East News

Roxie o maturach

Dzisiejszy poranek dla absolwentów szkół średnich, którzy w tym roku podchodzili do matur, był wyjątkowo emocjonujący. Od rana mogli się dowiedzieć, ile procent zdobyli z poszczególnych testów.

Roksana Węgiel, która od najmłodszych lat łączy rozwój kariery z nauką, w rozmowie z RMF FM, ujawniła, czy udało jej się zdać wszystkie egzaminy. Jest zadowolona ze swoich wyników?

Matura? Super! Jestem naprawdę zaskoczona swoimi wynikami. Jest bardzo dobrze. Zdałam! Roxie Węgiel

Artystka ma więc powody do świętowania. – Trzeba to jakoś uczcić – dodała na antenie. Z kolei w rozmowie z Plotkiem przyznała, że na razie nie planuje iść na studia. Roxie pozytywnym rezultatem egzaminu dojrzałości pochwaliła się też na InstaStory. Na zdjęciu ma strój, który wcześniej był obiektem dyskusji.

Irena Kamińska-Radomska skrytykowała Roxie

Przypomnijmy, że przed pierwszym testem 18-latka opublikowała na Tik-Toku krótkie wideo. W tle słychać było piosenkę Maty "100 dni do matury": "10 godzin do maturki, bejbe, co ma być, to będzie. Bałem się tego dnia od roku, ale dzisiaj czuję się nieźle. Mamo, tato, obiecuję, kiedyś się za szkołę wezmę, ale nie dziś" Wielkie emocje wzbudził ubiór młodej artystki. Sweterek z dekoltem w serek, biała koszula, krótka spódniczka i buty na koturnie nie spodobały się mentorce z "Projektu Lady", Irenie Kamińskiej-Radomskiej.

W rozmowie z Pudelkiem ekspertka od dobrych manier ostro podsumowała decyzję piosenkarki. "Przyjrzałam się zdjęciom Roksany Węgiel, na których widać, jak zmierza na egzamin maturalny. Uważam, że jej strój był nieadekwatny do sytuacji. Nie chodzi przecież tylko o wyniki tego egzaminu, ale również o dojrzałość człowieka. Z mojej perspektywy, a nawet nie mojej, a etykiety, strój pani Węgiel był nieodpowiedni" – oznajmiła na wstępie.

"Spódniczka, o ile to była spódniczka, bo równie dobrze mogły to być krótkie szorty, powinna sięgać za kolana, ewentualnie minimalnie przed, tzn. 6 cm powyżej środka kolana. To jest absolutnie najkrótsza ze stosownych długości" – dodała. Kamińska-Radomska zaproponowała alternatywę dla tej kreacji. "Oczywiście, kobieta w dniu matury może ubrać się w marynarkę i spódniczkę, ale również i wizytową sukienkę w granatowym kolorze. To byłby odpowiedni strój" – stwierdziła.

"W tym przypadku nie dość, że spódniczka była za krótka, to gdy przyjrzałam się zdjęciom, okazało się, że i dodatki były nie na miejscu. Sportowe buty i skarpetki nie były dobrym rozwiązaniem. Może to jest modne, ale matura to nie okazja, by tak się ubierać. Moim zdaniem Roksana Węgiel pokazała lekceważący stosunek do wydarzenia oraz osób, które brały w nim udział" – oceniła.

"Roksana, zdaje się, jest piosenkarką, jeżeli dobrze wiem. I właśnie przez ten wzgląd, że pracuje w kulturze, powinna bardziej starać się, żeby do kultury pasować" – podsumowała.

Roxie nie przejęła się uwagami mentorki. W relacji przed kolejnym testem ironicznie wspomniała, że "tym razem założyła perły".