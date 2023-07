Ten gest Turcji wywołał wściekłość na Kremlu. Padły oskarżenia o złamanie ustaleń

Prezydent Wołodymyr Zełenski potwierdził, że wraca do Ukrainy z byłymi dowódcami ukraińskiego oddziału w Mariupolu, którzy byli internowani do Turcji. Rosja natychmiast zareagowała na te doniesienia i oskarżyła Ankarę o złamanie ustaleń.

Rosja jest niezadowolona po decyzji Turcji ws. ukraińskich dowódców z Azowstalu. Fot. PAVEL GOLOVKIN/AFP/East News

– Wracamy z Turcji i sprowadzamy naszych bohaterów do domu – powiedział Wołodymyr Zełenski, który w piątek 7 lipca spotkał się z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem w Stambule.

"Ukraińscy żołnierze: Denys Prokopenko, Swiatosław Pałamar, Serhij Wołynski, Ołeh Chomenko, Denys Szłeha wreszcie będą ze swoimi bliskimi. Chwała Ukrainie!" – potwierdzał prezydent Ukrainy na Telegramie. W sieci znalazło się też ich wspólne zdjęcie z samolotu.

Jak przypomina Reuters, tysiące cywilów zginęło w Mariupolu, gdy wojska rosyjskie zniszczyły miasto w pierwszych miesiącach wojny. Ukraińscy żołnierze bronili się w tunelach i bunkrach pod elektrownią Azowstal, aż do kapitulacji w maju ubiegłego roku.

We wrześniu 2022 r. obrońcy Azowstalu, w tym pięciu najwyższych rangą dowódców pułku "Azow" trafiło do Turcji w ramach wymiany z Rosją. Ukraińska strona potwierdzała, że członkowie "Azowa" znaleźli się w Turcji pod osobistymi gwarancjami ochrony i bezpieczeństwa Erdogana i mieli pozostać tam do czasu zakończenia wojny w Ukrainie.

Rosja wściekła po decyzji Turcji

Powrót przedstawicieli ukraińskiego oddziału zaskoczył władze na Kremlu. Rosja ostro zareagowała na fakt, że Zełenski mógł zabrać swoich obywateli z powrotem do domu. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przypomniał, że Ankara w ramach umowy o wymianie obiecała zatrzymać mężczyzn w Turcji i skarżył się, że Moskwa nie została poinformowana.

– Zgodnie z umowami ci dowódcy mieli pozostać na terytorium Turcji do zakończenia konfliktu – powtarzał Pieskow. Zaznaczył, że uwolnienie było wynikiem "silnej presji ze strony sojuszników Turcji z NATO" przed zbliżającym się szczytem Sojuszu, na którym Ukraina ma nadzieję otrzymać pozytywny sygnał co do swojego przyszłego członkostwa.

Dziennikarze agencji Reutera skontaktowali się z przedstawicielami władzy w Ankarze z prośbą o komentarz, ale nie dostali odpowiedzi. Zełenski w swoim wystąpieniu też nie ujawnił, dlaczego dowódcom pozwolono teraz wrócić do domu.

Kontrofensywa Ukrainy

Przypomnijmy, że Ukraińcy wciąż walczą o odbicie terytoriów zajętych przez Rosjan. To wszystko w ramach prowadzonej już od dłuższego czasu kontrofensywy i z wykorzystaniem sprzętu, który trafił na front w ramach pomocy z Zachodu.

Jedna z ostatnich decyzji ws. Ukrainy odbiła się szerokim echem. Przypomnijmy – Biały Dom przekaże Ukrainie amunicję kasetową. Kijów od dawna zabiegał o te kontrowersyjne pociski. Śmiercionośna broń, zakazana w ponad 100 krajach, jest od dawna stosowana przez siły rosyjskie na terytorium Ukrainy.