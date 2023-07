Transpłciowa kobieta została Miss Holandii. Polska prawica wciąż nie wyszła z szoku

W miniony weekend na tegoroczną Miss Holandii została ukoronowana 22-letnia Rikke Valerie Kolle. Jest ona pierwszą transpłciową kobietą, która zdobyła ten tytuł i będzie reprezentować swój kraj w konkursie Miss Universe 2023. Jej sukces nie znalazł jednak zrozumienia wśród przedstawicieli polskiej prawicy.

Rikkie Kolle została wybrana Miss Holandii 2023, na polskiej prawicy się zagotowało Fot. Rex Features/East News / Twitter

22-letnia Rikke Kolle pochodzi z położonego między Rotterdamem a Antwerpią miasta Breda i, jak wspomina, od dzieciństwa odczuwała, że urodziła się w niewłaściwym ciele. W wieku 11 lat oficjalnie zaczęła używać kobiecego imienia, zmierzyła się jednak z ogromną falą nienawiści. Dzięki wsparciu bliskich udało jej się rozpocząć proces tranzycji, który oficjalnie zakończyła operacją zmiany płci na początku tego roku.

Teraz zdobyła tytuł najpiękniejszej Holenderki i pojedzie reprezentować swój kraj w finale konkursu Miss Universe 2023 w Salwadorze. "Zrobiłam to! To wprost nierealne, że mogę mówić o sobie Miss Holandii 2023. Jestem tak dumna i szczęśliwa, że aż trudno mi to opisać" – napisała na swoim Instagramie. "Tak, jestem kobietą trans i chcę dzielić się moją historią, ale jestem też po prostu Rikke i to jest dla mnie ważne" – dodała.

Polska prawica zaszokowana nową Miss Holandii

Wynik konkursu piękności w jednym z europejskich krajów został przywitany nad Wisłą z pewnym zdziwieniem – przynajmniej w gronie zwolenników prawicy. Na Twitterze można napotkać wiele postów z "żartami", które do cytowania się nie nadają – ale też łatwo da się znaleźć wyrazy oburzenia i "troski" o kobiety.

"Drogie Panie, dbacie o siebie, kosmetyczka, siłownia, fryzjer itp itd, a przyjdzie taki trans i zabierze Wam koronę!!!" – pisze jedna z internautek, która swój post opatrzyła hashtagiem "piekło się budzi". "Trzeba przyznać, że kobiet chyba bardziej obrazić nie można. Wygrywa z nimi facet w konkursie piękności" – dodaje inny użytkownik Twittera, pytając "gdzie te wszystkie feministki i aktywiści walczący o prawa kobiet".

"Wczoraj tytuł Miss Holandii dostał Holender, a dokładniej transpłciowa modelka. Wniosek nasuwa się sam, nie ma ładnych Holenderek" – wyrokuje z kolei YouTuber Szymon Kasprzyk. Nad wynikiem pochylił się również Robert Bąkiewicz: "Tytuł miss Holandii został przyznany mężczyźnie! Szaleństwo!" – napisał na Twitterze.

"Facet wygrał wybory miss w Holandii. Współczuję miss dziewczynom z innych krajów w czasie wyborów miss world" – nie kryje żalu kontrowersyjny duchowny Daniel Wachowiak.

Do sprawy już w poniedziałek odniósł się także Janusz Kowalski: "Miss 'nowoczesnej' Holandii został facet. To się dzieje niestety naprawdę. Kocham normalną Polskę" – stwierdził na Twitterze.