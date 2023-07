Jak dojechać do Chorwacji bez opłat? Oto nasze trzy propozycje tras na wakacje 2023

Chorwacja nieustannie cieszy się wielką popularnością, jeśli chodzi o planowanie wyjazdów na wakacje. Polacy zwykle podróżują tam samochodami, a to wymaga wcześniejszego wyznaczenia trasy. Oczywiście najszybciej wyjdzie przejazd płatnymi drogami, ale da się do Chorwacji dojechać także bez opłat drogowych. Oto trzy propozycje.

Do Chorwacji da się dojechać bez opłat drogowych. Trasa będzie jednak dłuższa. Fot. Mariusz Grzelak/REPORTER, Google Maps

Do Chorwacji samolotem czy samochodem? Polacy mają w tej kwestii swoje przyzwyczajenia i zdecydowanie częściej wybierają podróż autem. Taka wyprawa trwa dłużej, ale daje też większe poczucie wolności. Jeszcze przed wyjazdem warto dokładniej przyjrzeć się mapie, żeby wybrać najlepszą trasę do Chorwacji.

I tu zaczyna się problem, bo każda najszybsza opcja oznacza również, że będzie płatna. Przejazd płatnymi odcinkami na południu Europy po prostu wyjdzie sprawniej. Wiele osób może szukać jednak opcji darmowej, nawet jeśli wiąże się to z gorszymi drogami i dłuższą wycieczką w samochodzie.

Jak dojechać do Chorwacji bez opłat?

Zrobiliśmy mały test przy pomocy Google Maps, by sprawdzić, jak może przebiegać darmowa trasa z Łodzi do Rijeki, Puli i Splitu. Specjalnie wybraliśmy start z centralnej Polski i nieco oddalone od siebie popularne chorwackie miejscowości. Oto nasze trzy propozycje.

Łódź – Split (1237-1328 km)

Jeśli weźmiemy pod uwagę trzy warianty tej trasy, średni czas podróży zajmie około 18 godzin. Split to też wysunięta najdalej na południe z naszych propozycji. Jak dojechać tam bez opłat?

Jedziemy w kierunku Ostrawy, później mamy do wyboru trzy odcinki – na Ołomuniec, Trenczyn i Żylinę. Pierwszy z nich ciągnie się w kierunku Bratysławy, zahaczamy też o Austrię. Prosty fragment na mapie kończy się dopiero w okolicach Zagrzebia – kiedy wyjedziemy już na Karlovac, udajemy się już do końca chorwacką trasą aż do Splitu.

Drugi i trzeci odcinek spotykają się na Węgrzech. W Kisber wybieramy, czy chcemy jechać dłuższą drogą w okolicach Budapesztu w kierunku Zagrzebia, czy może skracamy trasę i odbijamy na zachód aż do węgierskiej miejscowości Körmend i dalej również – w kierunku Zagrzebia.

Łódź – Pula (1157-1170 km)

Najkrótsza z darmowych tras do Puli prowadzi przez Czechy, Słowację, Austrię i Słowenię. Tyle że najszybszy może okazać zaznaczony na niebiesko na mapie wariant "węgierski". Najmniej korzystnie wypada tu opcja wysunięta najbardziej na zachód – zahaczająca m.in. o Brno. Niezależnie od wyboru, średni czas podróży przy umiarkowanych utrudnieniach wyniesie ponad 17 godzin.

Łódź – Rijeka (1066-1157 km)

Niebieska trasa, którą wyznaczyliśmy do Rijeki, wydaje się być optymalna – nawet uwzględniając aktualne utrudnienia drogowe. To najkrótszy do pokonania dystans, który według Google Maps można przejechać w nieco ponad 15 godzin.

Dokładna trasa to znajomy już odcinek na Ostrawę, a później Bratysławę i Szombathely na Węgrzech. Dalsza część podróży to ominięcie Zagrzebia i wyjazd na zachód w kierunku Rijeki.

Pamiętajcie jednak, że nasze wyznaczone trasy uwzględniają aktualne warunki drogowe – korki, wypadki i inne zdarzenia. Przed wyjazdem i w trasie warto śledzić sytuację, bo może nawigacja znajdzie wam szybki objazd w celu ominięcia ewentualnych utrudnień.