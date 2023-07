UE poważnie zaniepokojona wyborami w Polsce. Chcą wysłać specjalną misję

Jesienią w Polsce odbędą się wybory parlamentarne. Tym, jaki może być ich przebieg, zaniepokojony jest Europarlament. Wezwał on właśnie OBWE, aby zorganizowało pełną misję obserwacyjną podczas tego głosowania. Taki rodzaj misji jest zazwyczaj wysyłany do krajów, gdzie istnieje ryzyko fałszerstw wyborczych.

Europarlament chciałby pełnej misji OBWE podczas wyborów w Polsce. Fot. Andrzej Iwanczuk/REPORTER

Polska wersja Deutsche Welle informuje, iż Parlament Europejski przyjął we wtorek "rezolucję w sprawie prawa wyborczego, komisji śledczej i praworządności w Polsce". Tak wyglądał wynik głosowania: 472 głosów "za", 136 "przeciw", a 16 europosłów wstrzymało się od głosu.

Europarlament jest szczególnie zaniepokojony nadchodzącymi wyborami w Polsce, w tym zmianami w polskim prawie wyborczym jak m.in. nowe ograniczenia czasowe w liczeniu głosów oddanych za granicą, co "grozi unieważnieniem takich głosów".

Europarlament chciałby pełnej misji OBWE na wybory w Polsce

W przyjętej we wtorek rezolucji zwrócono też uwagę, że Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (jest odpowiedzialna za rozpatrywanie sporów wyborczych) "nie można uznać za sąd niezawisły i bezstronny ustanowiony uprzednio na mocy ustawy w rozumieniu Karty i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka".

To nie wszystko. Europosłowie chcieliby też pełnej misji OBWE w Polsce podczas głosowania. "Europarlament wzywa Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE, aby zorganizowało pełną misję obserwacyjną na zbliżające się wybory parlamentarne w Polsce" – czytamy w tej uchwale.

Póki co w poniedziałek Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (agenda OBWE) zarekomendowała wysłanie do Polski tylko ograniczonej misji obserwacyjnej. Tak było też cztery lata temu.

Na razie do Polski ma przyjechać misja jak cztery lata temu

Na stronie ODIHR podano, że agenda ta "prowadzi obserwacje wyborów w państwach uczestniczących w OBWE, aby ocenić, w jakim stopniu wybory respektują podstawowe wolności i charakteryzują się równością, powszechnością, pluralizmem politycznym, zaufaniem, przejrzystością i rozliczalnością".

"Biuro wspiera również władze w ich wysiłkach na rzecz usprawnienia procesów wyborczych i realizacji zaleceń misji obserwacji wyborów ODIHR, poprzez przegląd ustawodawstwa związanego z wyborami, dostarczanie ekspertyz technicznych i wspieranie działalności grup obserwatorów obywatelskich" – czytamy.

Wracając jednak do pełnych misji obserwacyjnych, to one są dedykowane krajom, gdzie przebieg demokratycznego głosowania jest poważnie zagrożony.

Co ważne, już w zeszłym roku organizacje społeczne – w tym Sieć Obywatelska Watchdog Polska czy Helsińska Fundacja Praw Człowieka – wysłały list do Dyrektora Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODHIR) Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) ws. pełnej misji OBWE podczas wyborów. Więcej informacji na ten temat jest pod tym linkiem.