Tak najłatwiej kupisz winiety do Chorwacji. Oto sprawdzone sposoby

Wyjazd z Polski do Chorwacji zwykle wiąże się z długą listą rzeczy do zaplanowania. Jedna z kluczowych to sposób podróży, a jeśli jedziemy autem, dochodzi jeszcze wyznaczenie trasy – najczęściej płatnymi drogami. Oto sprawdzone sposoby, jak kupić winiety, bez których sprawny przejazd będzie po prostu niemożliwy.

Winiety na przejazd do Chorwacji z Polski możecie kupić na kilka sposobów. Fot. Przemyslaw Graf/REPORTER

Chociaż coraz częściej decydujemy się na podróż do Chorwacji samolotem, wielu Polaków wciąż woli wyjazdy samochodem. Nic dziwnego, to daje dużo większą niezależność już na miejscu, a sama trasa do Chorwacji też nie musi być bardzo męcząca za kółkiem. Warto wcześniej zaplanować podróż i zadbać o to, by przejazd płatnymi drogami był bezproblemowy.

Bez opłat też da się dojechać – pokazywaliśmy w naTemat kilka propozycji darmowego dojazdu do popularnych chorwackich miast. Trzeba się jednak liczyć z tym, że taka wycieczka będzie dłuższa. Tak naprawdę warto od razu rozważyć opcję z płatnymi drogami i zaopatrzyć się w winiety.

Gdzie kupić winiety na podróż do Chorwacji?

Planując drogę z Polski do Chorwacji, zwykle będziecie musieli zahaczyć o Czechy, Austrię, Słowację, Słowenię lub Węgry. Sprawdźmy po kolei, jak wygląda sytuacja z drogowymi opłatami w tych krajach.

Winiety w Czechach obowiązują w formie elektronicznej. Możecie w łatwy sposób zakupić je na stronie internetowej edalinice.cz, dostępnej także w języku polskim. Koszt to na przykład 310 koron czeskich (ok. 58 zł) za winietę 10-dniową, ale dostępne są również na dłuższy okres. Druga forma zakupu to skorzystanie z terminala w przygranicznej miejscowości albo przy wjeździe na płatny odcinek autostrady.

Winiety w Austrii dostępne są w formie tradycyjnych naklejek na szybę albo w wersji elektronicznej. Tu również ułatwieniem jest witryna w polskiej wersji – shop.asfinag.at. Ceny? Od 9,90 euro (ok. 44 zł) za winietę na 10 dni. Stacjonarnie winiety są dostępne na stacjach paliw czy na przejściach granicznych.

Winiety na Słowacji także możemy nabyć na trzy sposoby: przez internet na stronie eznamka.sk (również po polsku), na stacjach paliw i na przejściach granicznych. Tu będzie jednak nieco drożej niż w Austrii, bo 10-dniowa winieta to koszt 12 euro (ok. 53 zł).

Winiety w Słowenii to chyba najgłośniejszy temat w kwestii podróży do Chorwacji. Wiele osób chce zaplanować wyprawę tak, by w ogóle ominąć ten kraj – ze względu na rzecz jasna dość wysokie opłaty. Winieta na zaledwie siedem dni kosztuje tam 15 euro (ok. 67 zł). Za miesięczną trzeba zapłacić 30 euro. Dość sporo, jeśli porównamy to np. do systemu w Czechach.

W Słowenii obowiązują już tylko winiety elektroniczne. Możecie je kupić przez stronę evinjeta.dars.si, która nie jest dostępna po polsku.

Winiety na Węgrzech kupujemy na trzy sposoby: przez stronę internetową ematrica.nemzetiutdij.hu (brak polskiej wersji), na stacjach paliw lub na przejściach granicznych. Ceny startują od 5500 HUF (ok. 65 zł) za winietę 10-dniową.

A jak wygląda sytuacja z winietami w Chorwacji? Tu nie musicie już się martwić wcześniejszymi zakupami. Obowiązują tam płatne odcinki autostrad, ale regulujecie należność na bramkach wjazdowych.

Pamiętajcie, że kary za brak winiety w poszczególnych krajach są dotkliwe. Tylko w Słowenii taki mandat może wynieść nawet... 800 euro.