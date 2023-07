Pamiętaj o tym przed wyjazdem na wakacje. Te rzeczy musisz mieć w aucie na każdą sytuację

Chociaż kochamy latać samolotami, podróżowanie na wakacje autem jest wciąż bardzo popularne. Krótsze trasy zwykle nie stanowią problemu, ale przed długą wyprawą warto dokładniej się spakować. W samochodzie musimy być gotowi na różne nieprzewidziane sytuacje. Lepiej pomyśleć o tym jeszcze przed wyjazdem.

Wakacje w aucie. Oto rzeczy, które musisz mieć w samochodzie na każdą sytuację. Fot. 123RF / Zdjęcie seryjne

Chorwacja, Węgry... albo pobyt w Polsce nad Bałtykiem czy w Tatrach. Kierunki wyjazdów Polaków na wakacje bywają różne, ale z upływem lat nie zmienia się jedno przyzwyczajenie: wciąż kochamy podróżować samochodami. Wystarczy zobaczyć, jak wyglądają kluczowe trasy podczas typowo letnich miesięcy.

Wyjazd samochodem na wakacje wiąże się z przygotowaniami. Nie można tak po prostu wsiąść i pojechać, szczególnie jeśli mamy do pokonania setki albo tysiące kilometrów. Każda taka wyprawa powinna być wcześniej zaplanowana. I wiąże się z przygotowaniem rzeczy, które muszą lub powinny znaleźć się w aucie.

Co zabrać ze sobą na wakacje samochodem?

W samochodzie muszą znaleźć się przede wszystkim obowiązkowe elementy wyposażenia, czyli gaśnica i trójkąt ostrzegawczy. Za granicą zwykle dochodzą do tego apteczka i kamizelka odblaskowa, chociaż to tak naprawdę dwie podstawowe rzeczy, które każdy, bez względu na przepisy powinien mieć w pojeździe. Do apteczki warto włożyć też przydatne leki.

Ponadto trzeba mieć na uwadze ewentualne awarie i odpowiednio się do nich przygotować. Koło zapasowe lub dojazdowe powinno być napompowane i przygotowane do założenia. Przydadzą się też klucz i podnośnik w razie złapania "gumy". Prosta pompka z supermarketu też nie zawadzi, jeśli z jakiegoś powodu stracicie powietrze, ale opona będzie cała.

W przypadku dłuższej podróży przyda się komplet żarówek i podstawowy zestaw narzędzi do ich wymiany. To szczególnie istotne, jeśli wybieracie się w trudniej dostępny teren z mniejszą liczbą punktów do zrobienia zakupów – o warsztatach już nie wspominając. Dlatego kable rozruchowe, linka holownicza czy prosta latarka czołowa też mogą okazać się ratunkiem w podbramkowej sytuacji.

Lista innych rzeczy, które warto zabrać do auta, zależy oczywiście od tego, jak długa będzie trasa oraz którędy ma prowadzić. No i rzecz jasna od naszych preferencji. Jeśli nawet z nich nie skorzystacie, powinniście mieć spokojniejszą głowę podczas wyprawy daleko od domu. Poniżej lista 10 praktycznych propozycji.

Latarka

Powerbank o większej pojemności

Klasyczna papierowa mapa z trasą podróży

Termos z ciepłym napojem

Podstawowy prowiant z dłuższym terminem ważności i zapas wody

Zapasowy telefon

Śpiwory, koce, poduszka – zależnie od warunków

Bagażnik dachowy (koniecznie, jeśli bagażami barykadujesz dostęp do trójkąta i gaśnicy)

Siatka zabezpieczająca przestrzeń ładunkową

Lodówka turystyczna

Jeśli nawet uznacie, że to przesada, tak naprawdę większość z tych rzeczy zmieści się do zwykłej kabinowej walizki. Wiele zależy od tego, czy podróżujecie samodzielnie, we dwoje, czy może z dziećmi. W tym ostatnim przypadku checklista będzie bardziej skomplikowana i trzeba uwzględnić w niej wszystko, co może przydać się w trasie waszym pociechom.