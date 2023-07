Zmarł czeski i francuski eseista oraz powieściopisarz Milan Kundera. Do jego najsłynniejszych dzieł należą "Życie" oraz "Nieznośna lekkość bytu". Zmarł w wieku 94 lat w swoim mieszkaniu w Paryżu.

Milan Kundera nie żyje. Autor "Nieznośnej lekkości bytu" miał 94 lata Fot. AFP/East News

Milan Kundera wychował się w inteligenckiej rodzinie i od najmłodszych lat uczył się gry na fortepianie (Ludvík Kundera był wybitnym pianistą). Studiował muzykologię i literaturę na Uniwersytecie Karola w Pradze, ale 1950 roku z powodów politycznych (był wtedy również członkiem Czechosłowackiej Partii Komunistycznej) musiał przerwać studia. Niedługo później zaczął pisać swoje pierwsze powieści. Dorastał w czasie okupacji niemieckiej i to właśnie pchnęło go w kierunku poglądów marksistowskich. W 1950 roku został usunięty z komunistycznej partii za działalność antypartyjną. Stało się dla niego inspiracją dla powieści "Żart" opublikowanej w 1967 roku. Była satyrą na życie w komunistycznej Czechosłowacji. Krytykował tam m.in. radziecką interwencję w 1968 roku i z tego powodu jego dzieła trafiły na czarną listę. W 1975 roku wyemigrował do Francji, gdzie opublikował "Księgę śmiechu i zapomnienia".

W 1984 roku wydał "Nieznośną lekkość bytu". Jego najbardziej znane dzieło opowiada o losie małżeństwa, któremu przychodzi wieść życie w Pradze w okresie Praskiej Wiosny. W 1988 roku wyszła ekranizacji książki w reżyserii Philipa Kaufmana. Film z Juliette Binoche i Danielem Day-Lewisem okazał się sukcesem, ale pisarzowi nie przypadł do gustu. Od tamtego czasu nie pozwalał już na adaptację jego powieści. Oprócz tego filmu nakręcono jeszcze tylko "Żart" w 1968 roku.

Ostatnia jego powieść po czesku to "Nieśmiertelność" z 1990 roku. Później pisał już tylko w języku francuskim. Mowa tu o takich powieściach m.in. "Powolność", "Tożsamość", "Niewiedza". Jego ostatnie dzieło to "Święto nieistotności" z 2014 roku. Jego prace przetłumaczono na wiele języków i weszły na stałe do kanonu światowej literatury.

Milana Kundera nie żyje. Pisarz zmarł w wieku 94 lat

Wikipedia podaje, że nie był uważany za pisarza politycznego. "Wątki polityczne, znane z jego wczesnych dzieł, znikają z czasem na rzecz rozważań filozoficznych. Jego styl, inspirowany dziełami Nietzschego, daje się także odczuć u pisarzy młodego pokolenia. Prace Kundery często odnoszą się do muzyki, autor zabierał też głos w sprawie czeskiego folku" – czytamy na poświęconej mu stronie.

O śmierci Kundery napisały dwa czeskie portale: novinky.cz oraz idnes.cz powołując się na informację Morawskiej Biblioteki Państwowej. Pisarz zmarł we wtorek 11 lipca 2023 roku w swoim paryskim mieszkaniu. "Milan Kundera od końca lat 50. był jedną z najwybitniejszych postaci czeskiego życia literackiego, a w latach 60. znacząco przyczynił się do intelektualnego kształtu tzw. Praskiej Wiosny" – wspomina go instytucja.