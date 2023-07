Okropne zachowanie pasierba ofiary Titana. Chwali się "milionami do wydania"

Weronika Tomaszewska

P asierb miliardera Hamisha Hardinga, który zginął na pokładzie Titana, zaskakuje swoją kontrowersyjną aktywnością w mediach społecznościowych. Brian Szasz we wpisach chwali się, że "ma miliony do wydania" z domniemanego spadku, a i tak "nie może umówić się na randkę". To zachowanie mężczyzny wywołało oburzenie wśród internautów.