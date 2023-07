Nie milkną echa głośnego wywiadu Jakuba Rzeźniczaka u Żurnalisty. Piłkarz ujawnił tam kulisy swojego życia prywatnego. Nie oszczędził swoich byłych dziewczyn. – Dla mnie to brak jakichkolwiek zasad moralnych i publiczne poniżanie swoich eks-partnerek – stwierdziła Jessica Ziółek. Była partnerka Arkadiusza Milika ostro podsumowała zachowanie sportowca.

Jessica Ziółek, była partnerka Arkadiusza Milika, ostro o Rzeźniczaku. Fot. Instagram/@jakubrzezniczak25// Fot. Instagram / @jessica_ziolek

Związkowe perypetie Rzeźniczaka od kilku lat wzbudzają kontrowersje. Choć Jakub zaistniał jako piłkarz, to teraz jego zachowanie wobec kobiet przyćmiło piłkarską ścieżkę. Ostatnio zaliczył transfer z płockiego klubu do drugoligowej Kotwicy Kołobrzeg, ale to nie o tym w jego kontekście mówi się najwięcej.

Sportowiec udzielił ostatnio głośnego wywiadu Żurnaliście. Opowiedział tam, jak jego ostatnie lata życia wyglądały z jego perspektywy. Poruszył trudne i momentami wstydliwe tematy. Przyznał, że bardzo długo zdradzał pierwszą żonę, Edytę Zając. Nie oszczędził również Magdy Stępień, z którą doczekał się syna Oliwiera, który zmarł rok temu po walce z chorobą.

Szerokim echem odbiła się jego wypowiedź o Ewelinie Taraszkiewicz, z którą ma córkę Inez. Rzeźniczak twierdzi, że poznali się, gdy ona "była dziewczyną na telefon". Te słowa wywołały oburzenie. Nawet osoby ze świata show-biznesu zaczęły zabierać głos, zwracając uwagę na to, że kiedyś ten wywiad może obejrzeć jego córka i jej rówieśnicy.

Jessica Ziółek: Atakuje kobiety, bo chce odsunąć od siebie uwagę

Do szerokiego grona osób oburzonych wypowiedziami Rzeźniczaka dołączyła Jessica Ziółek, była partnerka Arkadiusza Milika. 36-latka skomentowała sprawę na łamach "Super Expressu".

– Dla mnie to brak jakichkolwiek zasad moralnych i publiczne poniżanie swoich eks-partnerek – podkreśliła.

– Nie wyobrażam sobie, żeby mój eks-partner wypowiedział się o mnie w taki sposób. To dla mnie brak szacunku dla kobiety. Rzeźniczak bardzo "mądrze" wypowiedział się na ten temat, bo dał mojej książce większego znaczenia, paliwa. Został zapytany: "Czy te twoje zdrady były spowodowane tym, że się naoglądałeś?". Kuba odpowiedział: "Przesiąkłem trochę tym życiem". Może dlatego jego decyzje takie były. Dla mnie ten wywiad jest obrzydliwy. Strasznie się wkurzyłam, kiedy to oglądałam – przyznała.

Nawiązała też do swojej znajomości z byłymi partnerkami Rzeźniczaka. – Poznałam Edytę i Magdę, które są przesympatycznymi osobami. Jeżeli nazywasz każdą kobietę źle, to po co tak naprawdę z nimi byłeś? W sumie każda jego eks-partnerka musi się liczyć z tym, że potem on pójdzie do mediów i źle powie na ich temat. Atakuje kobiety, bo chce odsunąć od siebie uwagę po swoich słabych rozstaniach. I po zdradach, których dokonał – oceniła.

Dodajmy, że Jessica Ziółek przez ponad 10 lat trwała u boku Milika. Stała się nawet jego narzeczoną. Ta relacja jednak nie przetrwała próby czasu. Dziś Ziółek jest w związku z Miłoszem Mleczko, bramkarzem Znicza Pruszków. Jessica o życiu kobiet z piłkarzami napisała w swojej książce "WAGs. Cała prawda o kobietach piłkarzy".