Hollywood ma przed sobą ciężkie czasy. Strajk scenarzystów wciąż trwa, a właśnie dołączyli do nich aktorzy i aktorki. Ten drugi może wstrzymać prace nad kolejnymi produkcjami, m.in. "Gladiatorem 2".

Gildia Aktorów w Hollywood właśnie zaczęła strajk. Może na tym ucierpieć m.in. "Gladiator 2". Fot. AA/ ABACA/ Abaca/ East News

Gildia aktorów zaczęła strajk

Gildia aktorów SAG-AFRTA poinformowała o rozpoczęciu strajku. Impulsem dla związku zawodowego stało się niezawarcie nowego kontraktu z AMPTP (stowarzyszenie firm zajmujących się produkcją filmową). Pierwsze protesty mają ruszyć dziś (piątek 14 lipca).

Dyrektor zarządzający gildii Duncan Crabtree-Ireland przekazał podczas konferencji prasowej, że SAG-AFRTA nie miała wyboru, a szefowa związku Fran Drescher zarzuciła studiom "stanie po złej stronie historii" i "udawanie biednych". Drescher ponadto stwierdziła, że odpowiedź AMPTP świadczyła o braku szacunku, a nawet była obraźliwa.

Christopher Nolan potwierdził, że podczas uroczystej premiery jego najnowszego filmu "Oppenheimer" aktorzy opuścili salę, w której odbywała się projekcja. Pokaz został przesunięty, by obsada mogła wcześniej udzielić wywiadów.

Czego domagają się aktorzy? Wśród ich najważniejszych postulatów znalazły się:

wyższe tantiemy za tytuły dostępne na platformach streamingowych,

wzrost stawki minimalnej, która w rzeczywistości spadła przez inflację,

ogólna poprawa warunków pracy,

uregulowanie zasad korzystania ze sztucznej inteligencji (głównie chodzi o prawa do wizerunku).

Ostatni raz aktorzy strajkowali razem ze scenarzystami w 1960 roku, kiedy szefem SAG był Ronald Reagan. Ostatni protest samej Gildii aktorów miał natomiast miejsce w 1986 roku.

Prace nad jakimi produkcjami mogą zostać wstrzymane?

Strajki w Hollywood z reguły oznaczają wstrzymanie pracy nad niektórymi produkcjami. Tym razem z dużym prawdopodobieństwem może to dotknąć takie tytuły jak: "Gladiator 2" Ridleya Scotta, "Deadpool 3" z Ryanem Goslingiem, "Mortal Kombat 2" oraz serial "The Day of the Jackal" z Eddiem Redmaynem.

Niektóre projekty celowo zostały zaplanowane tak, żeby zdjęcia do nich udało się dokończyć jeszcze przed protestem SAG-AFTRA. W taki sposób udało się nakręcić drugi sezon "Pierścieni Władzy"oraz serial "Those About to Die" z Anthonym Hopkinsem.

Jako osoba stojąca po drugiej stronie barykady, swoje zdanie wyraził szef studia Disney Bob Iger, który stwierdził, że aktorzy mają nierealistyczne oczekiwania, a ich strajk jedynie dokłada problemów branży, która już jest w pewnego rodzaju kryzysie. Stanowisko Igera spotkało się z krytyką w sieci i zostało potraktowane jako dowód na bezduszność studiów filmowych.