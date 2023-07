"Oppenheimer" to jedna z gorętszych premier kinowych tego roku. Film zadebiutuje na dużym ekranie już niedługo (tego samego dnia, co "Barbie" Grety Gerwig). Z tej okazji oceniamy wszystkie filmy Christophera Nolana.

Ranking filmów Christophera Nolana wg IMDb. Fot. kadry z filmów "Interstellar", "Mroczny rycerz" oraz "Incepcja"

Christopher Nolan nakręcił jedenaście pełnometrażowych filmów (choć zgodnie z niektórymi szkołami "Śledząc" należałoby nazwać średnim metrażem, gdyż trwa godzinę i dziewięć filmów).

Na popularnym portalu IMDb żadna z nakręconych dotychczas przez "króla współczesnych blockbusterów" produkcja nie zeszła poniżej średniej z siódemką w liczbie, a to jednak o czymś świadczy (chociaż mówimy tu o ocenach wystawianych przez widzów). Oto ranking filmów Nolana (od najniższej średniej do najwyższej).

11. Bezsenność (2002)

Ocena na IMDb: 7,2

"Bezsenność" to trzymający w napięciu kryminał/thriller, a także jeden z bardziej kameralnych filmów Christophera Nolana. Opowiada o cierpiącym na tytułową bezsenność policjancie, który ścigając podejrzanego o zabójstwo nastolatki, popełnia nieodwracalny błąd.

Film doceniany jest za inteligentną intrygę oraz głębię psychologiczną. Nie można też zapomnieć o gwiazdorskiej obsadzie, w której znaleźli się m.in.: Al Pacino, Robin Williams, Hilary Swank oraz Martin Donovan.

10. Tenet (2020)

Ocena na IMDb: 7,3

"Tenet" to thriller science fiction, w którym główny bohater podróżuje w czasie, by powstrzymać międzynarodową siatkę szpiegów przed zniszczeniem świata. Historia jest pełna charakterystycznych dla reżysera zwrotów akcji.

Chociaż film z Johnem Davidem Washingtonem oraz Robertem Pattinsonem nie spodobał się wszystkim pod względem opowiadanej historii (wiele osób wspomniane wcześniej twisty fabularne uznało za przewidywalne i wtórne), nie można odmówić mu epickości i spektakularności jeśli chodzi o efekty specjalne.

Widowisko zostało zresztą docenione Oscarem w tej kategorii, a scena z samolotem wbijającym się w hangar (zrealizowana bez użycia CGI) z pewnością przejdzie do historii kina.

9. Śledząc (1998)

Ocena na IMDb: 7,5

"Śledząc" to debiut pełnometrażowy (a właściwie średniometrażowy, bo trwa dokładnie godzinę i dziewięć minut) Nolana i pochodzi z wczesnej ery jego twórczości, gdy jeszcze nie tworzył blockbusterów, z których dziś jest najbardziej znany.

To kryminał w stylu kina noir o niespełnionym pisarzu, który by przezwyciężyć twórczy kryzys, zaczyna śledzić nieznajomych ludzi na ulicy. Coś, co początkowo wydaje się świetną rozrywką, szybko przysporzy mu poważnych kłopotów.

8. Dunkierka (2017)

Ocena na IMDb: 7,8

"Dunkierka" to widowiskowy film wojenny skupiający się przede wszystkim na bitwie pod tytułowym miastem, którym Nolan po raz kolejny udowodnił, że choć można nie lubić pisanych przez niego historii, to nie można mu odmówić reżyserskiej maestrii.

Część produkcji z 2017 roku nakręcona jest bowiem w taki sposób, że widzowie mają wrażenie, iż przebywają w tym samym miejscu, co bohaterowie. Gwiazdami filmu są: Tom Hardy, Kenneth Branagh, Fionn Whitehead oraz Harry Styles. Film został nagrodzony trzema Oscarami.

7. Batman - Początek (2005)

Ocena na IMDb: 8,2

Pierwsza część serii Nolana o Mrocznym Rycerzu oceniana jest najsłabiej, jednak jak widać po średniej na IMDb, wciąż uznawana jest przez sporo widzów za bardzo dobry film. W inicjującej cykl produkcji będziemy m.in. świadkami treningów Bruce'a Wayne'a przeistaczającego się w człowieka-nietoperza oraz jego starć ze Strachem na Wróble.

W filmie "Batman - Początek" po raz pierwszy przedstawiono widzom Christiana Bale'a jako Mrocznego Rycerza. W pozostałych rolach zagrali: Michael Caine, Liam Neeson, Katie Holmes, Gary Oldman oraz Morgan Freeman.

6. Memento (2000)

Ocena na IMDb: 8,4

"Memento" to thriller o odwróconej chronologii, który także pochodzi z bardziej kameralnej ery Christophera Nolana. W rolach głównych wystąpili w nim: Guy Pearce ("Jak zostać królem"), Carrie-Anne Moss ("Matrix") oraz Joe Pantoliano ("Rodzina Soprano").

Główny bohater (w niego wciela się Pearce) szuka mężczyzny, który zgwałcił i zamordował jego żonę. Sam poprzez atak doznał obrażeń, w wyniku których nie wie, co stało się feralnego dnia oraz nie jest w stanie zapamiętać niczego na dłużej niż 15 minut. Dlatego, by jego śledztwo miało sens, robi zdjęcia i wszystko notuje, a najważniejsze informacje tatuuje na swojej skórze.

5. Mroczny Rycerz powstaje (2012)

Ocena na IMDb: 8,4

Finał trylogii Nolana o człowieku-nietoperzu opowiada historię tytułowego bohatera, który wraca do Gotham City, by zmierzyć się z terroryzującym miasto Bane'em (w tej roli rewelacyjny Tom Hardy). Ponadto na drodze Wayne'a stanie także bezwzględna włamywaczka Selina Kyle (Anne Hathaway), która pod osłoną nocy zamienia się w Kobietę-Kot.

Napakowany akcją "Mroczny Rycerz powstaje" dostarcza takich samych emocji, jak poprzednie części serii. Zdaniem krytyków, choć na widowisku mucha nie siada, scenariusz filmu to jeden wielki misz-masz, a niektórzy dopatrzyli się w nim nawet pochwały państwa policyjnego...

4. Prestiż (2006)

Ocena na IMDb: 8,5

"Prestiż" to thriller i dramat historyczny, którego akcja osadzona jest w Londynie pod koniec XIX wieku. Dwóch iluzjonistów rywalizuje ze sobą, od początku znajomości, jednak wszystko zmienia się, gdy umiera żona jednego z nich. Coś, co było niewinną zabawą, zamienia się w niebezpieczną rozgrywkę, która zagrozi nie tylko życiu magików.

Tym, co krytycy zarzucali filmowi, była pewnego rodzaju nadętość i patos, które są zresztą charakterystyczne dla kina Nolana. Wszyscy docenili jednak rozgrywający się na ich oczach spektakl oraz główne role, które zagrali Christian Bale oraz Hugh Jackman. Niezłym smaczkiem było także obsadzenie w roli Nikoli Tesli Davida Bowie'go.

3. Interstellar (2014)

Ocena na IMDb: 8,7

"Interstellar" to kolejny film, w którym Nolan bawi się koncepcją podróży w czasie i pomiędzy wymiarami. Tym razem opowiadana przez reżysera historia skupia się na grupie naukowców, odkrywających czasoprzestrzenny tunel. Mają nadzieję, że dzięki niemu uda im się odnaleźć nowy dom dla ludzkości, gdyż Ziemia wskutek zmian klimatycznych przestaje się nadawać do zamieszkania.

W widowisku science fiction zagrały same gwiazdy w tym: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Michael Caine oraz Ellen Burstyn. Film dostał Oscara, jednak znaczna część krytyków uważa całą historię za mocno przekombinowaną, a zakończenie za kompletny niewypał.

2. Incepcja (2010)

Ocena na IMDb: 8,8

"Incepcja" to historia złodzieja, który wykrada z ludzkich umysłów ważne informacje, gdy śpią. Niebezpieczna ścieżka zawodowa sprawiła jednak, że utracił wszystko, co było dla niego najważniejsze. By odzyskać, to, co kocha, tym razem podejmie się odwrotnej misji, czyli zaszczepienia w czyimś umyśle pewnej idei.

Surrealistyczny film Nolana dostał najwięcej Oscarów w karierze reżysera (choć wszystkie to "nagrody techniczne") oraz z miejsca stał się klasykiem produkcji określanych mianem "mózgo-trzepów". W thrillerze science fiction m.in. zagrali: Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Elliot Page oraz Marion Cotillard.

1. Mroczny Rycerz (2008)

Ocena na IMDb: 9,0

Na szczycie rankingu zgodnie z ocenami zamieszczonymi przez widzów na portalu IMDb powinien znaleźć się "Mroczny Rycerz", czyli druga część z trylogii Nolana o Batmanie, która miała premierę w 2008 roku.

Bez większych wątpliwości, chociaż to film świetnie wyreżyserowany, ta ocena wynika przede wszystkim z roli Heatha Ledgera, który zdaniem wielu osób stworzył najlepszą kreację Jokera w historii kina. Zmarły w roku debiutu produkcji na dużym ekranie australijski aktor został zresztą za nią pośmiertnie doceniony Oscarem w kategorii Najlepszy aktor drugoplanowy.