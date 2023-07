Grupa Wagnera znów ruszyła w kierunku Moskwy. Wskazano "możliwe miejsce docelowe"

Natalia Kamińska

K onwój najemników Grupy Wagnera wyruszył znów do Moskwy. Tym razem jednak nie jest to bunt przeciw Władimirowi Putinowi. Wiadomo też, jakie rejestracje znajdowały się na pojazdach bojowników i co to może oznaczać.