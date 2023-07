Śmierć Lisy Marie Presley była wielkim szokiem. Po pół roku podano oficjalną przyczynę zgonu

Lisa Marie Presley, córka Elvisa Presleya i Priscilli Presley, zmarła niespodziewanie 12 stycznia 2023 roku w 54 lat. Na tamten moment wiadomo było jedynie, że przed odejściem była hospitalizowana. Teraz podano oficjalną przyczynę jej śmierci.

Podano przyczynę śmierci Lisy Marie Presley. Fot. Rex Features/ East News

Przyczyna śmierci Lisy Marie Presley

Jak przekazano na łamach portalu E!, przyczyną śmierci Lisy Marie Presley były powikłania związane z niedrożnością jelita cienkiego. Ekspertyzę przekazał lekarz sądowy hrabstwa Los Angeles. Takie schorzenie może być spowodowane wieloma przyczynami, m.in. chorobami zapalnymi, nowotworem oraz przepukliną.

Jak przekazał portal NBC News, niedrożność jelita cienkiego jest też częstym powikłaniem pooperacyjnym. Presley wiele lat temu przeszła operację bariatryczną, mającą na celu spowodowanie utraty wagi, która całkowicie zmienia układ pokarmowy.

Przypomnijmy, że kobieta poczuła się źle już na rozdaniu Złotych Globów. Presley udzieliła wówczas kilku wywiadów o filmie "Elvis". Podczas jednego z nich można było zauważyć, że nie czuła się najlepiej. W pewnym momencie poprosiła nawet stojącego obok mężczyznę, aby mogła się oprzeć o jego ramię.

Po powrocie z gali 54-latka została zabrana ze swojego domu w Calabasas (50 km na północny zachód od centrum Los Angeles) do szpitala w West Hills. Ratownicy medyczni przewieźli ją do placówki po próbie reanimacji. Córka Elvisa dostała ataku serca.

"Z ciężkim sercem muszę podzielić się druzgocącą wiadomością, że opuściła nas moja piękna córka Lisa Marie" – przekazała wówczas Priscilla Presley w komunikacie prasowym przesłanym do redakcji "People".

"Była najbardziej namiętną, silną i kochającą kobietą, jaką kiedykolwiek znałem. Prosimy o prywatność w momencie, gdy próbujemy uporać się z tą głęboką stratą. Dziękujemy za miłość i modlitwy" – dodała.

Mama Riley Keough

Lisa Marie Presley jest również mamą Riley Keough – aktorki, która jest owocem jej związku z amerykańskim muzykiem Dannym Keough. W ostatnim czasie Riley zasłynęła rolą w serialu "Daisy Jones and The Six" na podstawie powieści Taylor Jenkins Reid, za którą zresztą zgarnęła nominację do nagrody Emmy w kategorii najlepsza aktorka w miniserialu lub filmie.

Zadebiutowała w 2009 roku w "The Runaways" z Kristen Stewart i Dakotą Fanning (później pojawiła się m.in. w małej roli w przeboju "Magic Mike"), a grała między innymi w "Lovesong", "American Honey", "Diable wcielonym", "Tajemnicach Silver Lake", "Zoli", "Domku w górach", "Loganie Lucky" czy "Domu, który zbudował Jack". W 2013 roku wystąpiła też w teledysku do singla "TKO" Justina Timberlake'a.

Keough, której fanem talentu aktorskiego jest Steven Soderbergh (wystąpiła w kilku jego produkcjach), nie zatrzymuje się tylko na graniu. Zadebiutowała już jako reżyserka i wraz z Giną Gammell wyreżyserowała dramat "War Pony".