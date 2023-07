Katarzyna Nast zasłynęła w sieci poprzez malowanie obrazów krwią menstruacyjną. Ponownie zaskoczyła swoich fanów, reklamując warsztaty uduchowionego erotyzmu. Była partnerka Barona z Afromental podczas spotkań oferuje masaż członka, łączenie się ze swoim "yoni" oraz "szamańskie oddychanie". Wiemy, jaki jest koszt.

Katarzyna Nast jest influencerką, która większości kojarzy się ze związku z Baronem z Afromental. Kobieta zasłynęła malowaniem obrazów krwią menstruacyjną. Teraz wróciła do sieci i to z przytupem. Teraz szykuje nowe warsztaty, na których ma zamiar przekazać swoją wiedzę z zakresu szamańskiej seksuologii.

Szamańskie warsztaty byłej dziewczyny Barona. Reklamuje masaż członka

Przy okazji Life Balance Congress w sieci i nie tylko pojawiło się mnóstwo coachów i mówców motywacyjnych, którymi, jak się okazało może zostać każdy. Jak pisaliśmy w naTemat, na scenie rozsławionego wydarzenia miał stanąć prelegent oskarżony o gwałt.

Katarzyna Nast, która znana jest z Life Balance Congress ponownie powróciła do łask. Tematem reklamowanych przez nią warsztatów szeroko zainteresowali się użytkownicy mediów społecznościowych, a jej reklama krąży w sieci.

Jak można dowiedzieć się z ogłoszenia, ezo-influencerka zamierza szkolić uczestniczki z tego, jak poczuć się w pełni kobietą oraz jak satysfakcjonująco zaspokoić swojego mężczyznę. Wśród punktów programu Nast oferuje: głębsze połączenie ze swoim "yoni", masaż piersi, medytację łona czy zaprezentuje na swoim partnerze, jak wykonywać lingam masaż (czyli masaż członka). Jednak to dopiero początek.

Katarzyna Nast przygotowała dla swoich uczestniczek nie tylko doznania fizyczne, ale również ezoteryczne. Kobiety będą mogły uczestniczyć w rytuale "spalenia wstydu i winy", zorganizowany zostanie również zmysłowy taniec, podczas którego kobiety "będą zrzucały ubrania niczym stare warstwy". Za wszystkie te przyjemności trzeba jednak zapłacić. Koszt warsztatów wynosi 1699 złotych.

Gwałciciel prelegentem "Life Balance Congress"? Stanowski to zweryfikował

Jak pisaliśmy w naTemat, jednym z mówców podczas "Life Balance Congress" był Kareem Abdul Jabbar, mistrz taekwondo. Właśnie z nim prowadzący "Dziennikarskiego zera" opublikował zdjęcie w sieci. Żeby tego było mało, Kuba Wątor specjalizujący się w dziennikarstwie śledczym dowiedział się, że mężczyzna w 2000 roku został skazany za gwałt na swojej 15-letniej uczennicy.

Dziennikarz w swoim wpisie na Twitterze zasugerował Stanowskiemu (obecnemu na miejscu), by ten podpytał o zaistniałą sytuację. Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Gospodarz "Dziennikarskiego zera" zapytał o sprawę Kamila Sikorę, organizatora "Life Balance Congress", który zapewniał, że weryfikuje osoby uczestniczące w wydarzeniu.

"Nie znam takich informacji (...) Nie biorę odpowiedzialności za życie każdej osoby, która stanie na scenie. Biorę odpowiedzialność za to, że kontent, który się pojawia na scenie, ma za zadanie spowodować, że ludzkie życie będzie jeszcze lepsze (...) Jeżeli to jest prawda, to taka osoba nie ma prawa stanąć na scenie" – podsumował Kamil Sikora.