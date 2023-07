Gąsowski odszedł z show Polsatu. Teraz w programie pojawi się... jego syn

Odejście Piotra Gąsowskiego z programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" wzbudziło sporo kontrowersji. Teraz, jak się okazało, w 19. edycji kultowego formatu Polsatu pojawi się jego syn Jakub. Bez wahania może liczyć na wsparcie ojca.

Syn Piotra Gąsowskiego w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" Polsatu Fot. Artur Zawadzki / REPORTER

Program "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" przeszedł radykalną metamorfozę. Za wszystkim stanął najpewniej nowy wiceprezes zarządu i dyrektor programowy Polsatu, Edward Miszczak. Najpierw ogłoszono, że z programu zniknie juror Michał Wiśniewski. Potem okazało się, że z obsadą pożegna się wieloletnia jurorka Katarzyna Skrzynecka. Na koniec swoje odejście z programu ogłosił Piotra Gąsowski, który przekazał, że odchodzi w geście solidarności ze zwolnioną Skrzynecką.

Syn Piotra Gąsowskiego w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" Polsatu

Przypomnijmy, że Piotr Gąsowski od pierwszej edycji formatu był jego gospodarzem. W 18. edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" u boku Macieja Dowbora jego miejsce zajął Maciej Rock. Nazwisko Gąsowski nie zniknie tak szybko z afisza, gdyż w najnowszej edycji programu, jako jeden z uczestników, wystąpi syn aktora Jakub Gąsowski.

Warto podkreślić, że młody aktor otrzymał propozycję udziału w formacie Polsatu już podczas wiosennej ramówki, jednak w ostatniej chwili zrezygnował z udziału. Piotr Gąsowski, będąc gościem podcastu Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego wspominał, że wówczas syn radził się go, co ma zrobić.

– Powiedziałem: "Kuba, cokolwiek ci nie powiem, będziesz się z tym źle czuł. Musisz sam tę decyzję podjąć". Wiem, jak bardzo mu zależało. Dostał się do tego programu bez mojej wiedzy, uczestniczył w castingu. Mało tego, pytano mnie, czy ja nie będę miał nic przeciwko, czy jestem w stanie wytrzymać te ataki, że ja mu załatwiłem robotę – mówił. – Uważam, że świetnie się do tego nadaje, mówię jako aktor. Świetnie śpiewa, dobrze się rusza – dodał po chwili.

Kuba Gąsowski ostatecznie zrezygnował z udziału w 18. edycji formatu. Decyzję swoją uargumentował chęcią wspierania swojego ojca, na co ten nie ukrywał z niego dumy. Mimo wszystko Piotr Gąsowski przyznał, że gdyby jego syn zdecydował się na udział w programie, wspierałby go.

I powiedział, że to dobra decyzja. – Rozumiem, że on źle by się czuł, ale jeśliby dostał propozycję, osobiście bym go namawiał do udziału – podsumował.