Wróżka posunęła się za daleko? Zdenerwowana Roxie Węgiel zareagowała na jej "przepowiednię"

Znana tarocistka niedawno podzieliła się swoimi przewidywaniami dotyczącymi związku Roksany Węgiel i Kevina Mgleja w magazynie "Twoje Imperium". Wyraziła przekonanie, że para doświadczy pewnych trudności w swojej relacji. 18-letnia artystka nie wytrzymała, gdy to usłyszała. Wydała oświadczenie w tej sprawie.

Wróżka zdenerwowała Roksanę Węgiel. Artystka ostro zareagowała na jej słowa Fot. Lukasz Kalinowski/East News; pexels.com

Wróżka zdenerwowała Roksanę Węgiel. Artystka ostro zareagowała na jej słowa

Roksana Węgiel i Kevin Mglej są obecnie jednym z najbardziej rozpoznawalnych duetów w polskim świecie show-biznesu. Wokalistka niedawno pokazała na swoim koncie na Instagramie zdjęcie pierścionka zaręczynowego. Niemniej jednak nie wszyscy jej fani byli z tego powodu zachwyceni - niektórzy zaczęli nawet sugerować, że jest "za młoda" na tak poważne zobowiązania.

18-latka i jej ukochany starają się przechodzić niewzruszenie obok nienawistnych komentarzy i po prostu robić swoje. Młoda artystka ujawniła niedawno, że już wybrała swoją suknię ślubną.

"Cudownie się czuję jako narzeczona. Mamy ślub z tyłu głowy i do tego dążymy. Mam już upatrzoną, wymarzoną suknię. Bardziej syrenka, ale nie chcę za dużo zdradzać. Na pewno będzie to ślub kościelny" – oznajmiła piosenkarka rozmowie ze Światem Gwiazd.

Tymczasem niejaka Anna Kempisty wyprowadziła z równowagi Roxie. Co sprawiło, że młoda gwiazda się mocno poirytowała? Otóż wróżka wypowiedziała się na temat jej związku na łamach magazynu "Twojego Imperium". Znana tarocistka powiedziała, że w związku piosenkarki i jej partnera zaczną pojawiać się problemy. Według jej przewidywań te trudności mają być powiązane z dzieckiem producenta muzycznego.

"Pani Roksana będzie odczuwać zazdrość w sercu, że pan Kevin ma dziecko z inną, ale sama nie jest jeszcze gotowa na macierzyństwo. Dla niej ważniejsze są sukcesy i kariera" – stwierdziła kobieta, która specjalizuje się w czytaniu przyszłości z kart tarota.

Węgiel nie pozostawiła tego bez komentarza. Zmieściła na InstaStory zrzut ekranu, przedstawiający "kodeks wróżbity".

"Kochana wróżko, radzę zapoznać się z kodeksem wróżbity. Szczególnie zwrócić uwagę na trzy pierwsze punkty. Na przyszłość nie życzymy sobie stawiania żadnych tarotów, a pani zalecam praktykowanie rumpologii" – napisała Roksana.

Później wokalistka wytłumaczyła, co skłoniło ją do odniesienia się do przepowiedni wróżki. Stwierdziła, że wszystko to wynika z jej przekonań religijnych.

"Odniosłam się do incydentu z wróżbiarstwem tylko i wyłącznie dlatego, że jest to totalnie sprzeczne z naszymi wartościami, wiarą i w życiu nie dalibyśmy sobie z kart wróżyć" – wyjaśniła narzeczona Kevina Mgleja.

Roxie nieraz wspominała o tym, że są z Kevinem mocno wierzący. Warto nadmienić, że według nauczania katolickiego, Bóg jest jedynym, który ma pełną wiedzę o przyszłości i jedynym, który może prawdziwie przewidzieć i wpłynąć na przyszłe wydarzenia. W związku z tym każda próba przewidywania przyszłości lub uzyskania tajemnej wiedzy poprzez inne środki, takie jak wróżby, jest uważana za niezgodną z tymi wierzeniami.

W Katechizmie Kościoła Katolickiego, dokumencie opisującym oficjalne nauczanie Kościoła, znajduje się następujące stwierdzenie na ten temat (punkty 2115-2117): "Nikomu nie wolno z poważnością i na poważnie odwoływać się do magii, wróżby, jasnowidzenia, interpretacji przesądów. Wszystko to stanowi chęć udomowienia ukryte siły niezależne od Boga...".

To oznacza, że wierzenie we wróżki, które są często kojarzone z magią i wróżbami, jest generalnie uważane za niezgodne z nauczaniem Kościoła katolickiego.