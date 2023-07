PiS urządził w Zakopanem grę terenową wymierzoną w PO. Ostra reakcja jednego z turystów

Dorota Kuźnik

S ławomir Nowak przerobiony tak, by przypominał pirata, "zachęca" turystów z Zakopanego do gry terenowej. Choć brzmi absurdalnie, to kolejna akcja Prawa i Sprawiedliwości. Politycy obozu władzy postanowili, że w ten sposób będą przypominać o tym jak rządziła Platforma Obywatelska w czasach swojej kadencji. Pomysł ostro skrytykowała osoba, która przysłuchiwała się zapowiedziom konkursu.