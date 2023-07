Niedawno światło dzienne ujrzał pierwszy zwiastun filmu "Wonka" z Timothée Chalametem w roli młodego właściciela fabryki czekolady z książki Roalda Dahla. Jak się okazało, nominowany do Oscara aktor nie musiał brać udziału w przesłuchaniach do produkcji. Reżyserowi tak spodobały się jego "żenujące" nagrania ze szkolnych lat, że osobiście złożył mu propozycję.

Timothee Chalamet ominął przesłuchanie do "Wonki". Wszystko przez piosenkę "Statistics". Fot. kadr z filmu "Wonka" / Youtube.com

"Wonka" w reżyserii Paula Kinga ("Paddington") to prequel filmu dla dzieci z Genem Wilderem "Willy Wonka i fabryka czekolady". W tytułowej roli obsadzono jednego z najbardziej obiecujących aktorów młodego pokolenia, czyli Timothéego Chalameta ("Tamte dni, tamte noce" i "Diuna"). Wszystko wskazuje na to, że hollywoodzkiemu gwiazdorowi w zaklepaniu posady pomogły nagrania sprzed lat, na których możemy usłyszeć m.in. piosenkę o nauczycielce matematyki.

Dlaczego Timothée Chalamet dostał rolę w filmie "Wonka"?

W wywiadzie z amerykańskim czasopismem "Rolling Stone" King miał wyznać, że złożył ofertę Chalametowi bez formalnego przesłuchania do roli. – To była prosta oferta. Jest świetny i był jedyną osobą, która mogła to zrobić. Jego życie jest tak absurdalne, jego muzyczne występy w szkole średniej są na YouTube i mają setki tysięcy wyświetleń. Dzięki temu (...) wiedziałem, że potrafi dobrze śpiewać i tańczyć – mówił reżyser.

Wspominając o nagraniach z YouTube'a, King miał na myśli m.in. piosenkę "Statistics", w której Chalamet rapuje o liczbach i matematyczce jako Lil Timmy Tim. Wideo z aktorem doczekało się aż 11 mln wyświetleń w popularnym serwisie.

– Kiedy z nim rozmawiałem, był bardzo chętny. W liceum ćwiczył stepowanie i powiedział: "Chciałbym pokazać ludziom, że potrafię to zrobić" – dodał twórca prequela o Willym Wonce.

Jaka historia kryje się za utworem "Statistics"? Podczas nauki w prestiżowym nowojorskim liceum LaGuardia High School of Music & Arts and Performing Arts Chalamet przygotował piosenkę w ramach zaliczenia przedmiotu. Inni uczniowie przedstawili zaś nauczycielce matematyki obszerne referaty. Po latach aktor przyznał, że "zasłużył na ocenę, którą otrzymał". Internauci uważają, że filmiki z ich idolem są zarówno "żenujące", jak i "fascynujące".

Co wiemy o filmie "Wonka"?

W obsadzie "Wonki" - oprócz Chalameta - występują: Hugh Grant ("Notting Hill" i "Dungeons & Dragons") Natasha Rothwell ("Biały Lotos", "Niepewne"), Rich Fulcher ("Historia małżeńska", "Rozczarowani"), Rakhee Thakrar ("Sex Education", "Cztery wesela i pogrzeb"), Tom Davis ("Paddington 2", "King Gary") oraz Kobna Holdbrook-Smith ("Paddington 2", "Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera", "Mary Poppins powraca"). Premierę filmu zaplanowano na 15 grudnia bieżącego roku.

To niezaprzeczalnie żywiołowe i pomysłowe wielkoekranowe widowisko z Timothée Chalametem w roli tytułowej pokazuje widzom młodego Willy'ego Wonkę, pełnego pomysłów i zdeterminowanego, by zmienić świat dzięki swoim smakowitym wynalazkom. Udowadnia zarazem, że to, co najlepsze w życiu, zaczyna się od marzenia. A jeśli przy łucie szczęścia spotka się Willy'ego Wonkę, wszystko jest możliwe. "Wonka" Opis polskiego dystrybutora Warner Bros. Pictures

Czytaj także: https://natemat.pl/498383,hugh-grant-jako-umpa-lumpa-zobacz-pierwszy-zwiastun-filmu-wonka