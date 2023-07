T ankowanie to w zasadzie rutynowa czynność. Trwa chwilę i zwykle robimy to odruchowo. Jeśli nawet nie wyobrażasz sobie, że możesz pomylić na stacji paliw pistolet do benzyny z olejem napędowym, to po prostu może się zdarzyć, a wystarczy mieć gorszy dzień. Oto co trzeba zrobić, jeśli wlejesz benzynę do diesla.





Co się stanie, jak wlejesz benzynę do diesla? Jest zasada, o której musisz pamiętać

redakcja naTemat

Tankowanie to w zasadzie rutynowa czynność. Trwa chwilę i zwykle robimy to odruchowo. Jeśli nawet nie wyobrażasz sobie, że możesz pomylić na stacji paliw pistolet do benzyny z olejem napędowym, to po prostu może się zdarzyć, a wystarczy mieć gorszy dzień. Oto co trzeba zrobić, jeśli wlejesz benzynę do diesla.