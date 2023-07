Edyta Górniak na kongresie medytacji. Zdradzi, jak "chronić korzeń duszy"

Edyta Górniak od dłuższego czasu publikuje w social mediach treści związane nie tylko ze swoją artystyczną działalnością. Wokalistka nieraz zaskakiwała swoich obserwatorów mądrościami na temat "powtórnych wcieleń" czy "dobrych i złych wibracji". Okazuje się, że już na początku sierpnia będzie okazja do spotkania się z gwiazdą i nauczenia się od niej m.in. jak "synchronizować się ze światem subtelnym". Ile kosztuje 4-godzinny kurs z gwiazdą?

Edyta Górniak w ciągu ostatnich trzech lat wielokrotnie wyrażała swoje opinie na temat szczepień. Artystka zaczęła również publicznie dzielić się swoimi przemyśleniami na temat wiary, często dodając różne afirmacje i wypowiadając się na temat boskiej energii. Jesienią ubiegłego roku źródłem memów stało się to, że jeden z użytkowników zapytał Górniak, kim była w innym wcieleniu. Wokalistka przyznała, że "poprosiła o aktywację wyłącznie nabytych umiejętności i wiedzy, bez aktywacji pamięci zdarzeń". "Na Ziemi jestem od czterech tysięcy lat, mierząc czasem linearnym" – przekonywała.

Niedługo po tym artystka zasugerowała, że otrzymuje sygnały o próbach przyciągania ludzi do sekt. W wywiadzie dla "Faktu" przyznała, że sama kiedyś miała z tym problem, gdy "na nią polowała sekta". Wówczas dała wskazówki swoim fanom, jak rozpoznać, czy mają do czynienia z oszustem. Jak wyjaśniła, taki sygnał jest możliwy do odczucia na poziomie fizycznym. "Jeśli ktoś usłyszy jakąś informację i poczuje skurcz brzucha lub ból albo kłucie, to jest to nieprawdziwa informacja" – oznajmiła wokalistka.

Tymczasem portal Pudelek zauważył, że Górniak niedawno podzieliła się informacją na swoich mediach społecznościowych, że już w sierpniu nie tylko będzie uczestniczyć jako słuchaczka, ale również wystąpi jako jedna z mówczyń na kongresie poświęconym tematom takim jak medytacja, energia, magiczne uzdrawianie oraz ogólnie pojęta wyższa świadomość.

Wydarzenie odbędzie się w miejscowości Windsor, niedaleko Londynu. Popołudniowe spotkanie z uduchowioną wokalistką to specjalny event, za który trzeba odpowiednio zapłacić. Uczestnictwo w czterogodzinnym wykładzie plus obiad z piosenkarką to koszt 185 funtów, co daje w przybliżeniu około 1 tys. złotych.

Górniak będzie prowadzić warsztaty na temat "ochrony korzenia duszy". – Jak już wiecie, jestem bardzo przekorna i potrafię z każdej sytuacji, nawet bardzo traumatycznej, wyciągnąć coś dobrego. Nauczyłam się tego na przestrzeni lat – tłumaczyła.

– Nauczyłam się, w jaki sposób podnieść się z traumatycznych doświadczeń bez uszkodzenia korzenia duszy. Chętnie podzielę się tą wiedzą, bo chciałabym, żeby wszyscy ludzie byli szczęśliwi. Jestem osobą spokojną, wesołą, opanowaną, mimo tego, że pracuje w show-biznesie, mimo że wielu rzeczy doświadczyłam. O wielu historiach wiecie, o wielu historiach nie wiecie – oznajmiła.

– Czas odrzucić postawę gardy. Czas na zsynchronizowanie naszych warstw ze światem subtelnym, który dostępny jest dla świadomości dopiero kiedy wyciszymy przebodźcowanie. Czas na życie w swojej najpiękniejszej prawdzie. Do zobaczenia na warsztatach – powiedziała Górniak. Wiadomo, że warsztaty odbędą się 6 sierpnia.

Przypomnijmy, że inną uduchowioną celebrytką jest Tamara Gonzalez Perea. Influencerka, znana niegdyś jako Macademian Girl, od dłuższego czasu pogłębia swoją wiedzę o duchowości i szamańskich rytuałach. Spełnia się jako "terapeutka ustawień systemowych, praktyczka totalnej biologii, soul couch oraz terapeutka uzdrawiania dźwiękiem".

Gonzalez Perea co jakiś czas organizuje rozmaite spotkania, w tym warsztaty pod nazwą "Moc Afrodyty". W lutym, chociażby zapraszała na "ceremonię kakao i kąpiel w dźwiękach".

"W trakcie wyjątkowej Ceremonii Kakao, będziesz mieć okazję wzmocnić połączenie ze sobą, ze swoim wewnętrznym wiedzeniem. Ta transformująca podróż rozpocznie się od przyjęcia Ceremonialnego Kakao, po czym podczas magicznej kąpieli w dźwiękach gongów, mis tybetańskich i innych instrumentów doznasz głębokiego relaksu. Ten relaks jest niezbędny, żeby medycyna Kakao mogła z Tobą głęboko pracować. Następnie dzięki praktyce tańca intuicyjnego poruszysz zastałe blokady i podniesiesz swój poziom energii i sił życiowych" – reklamowała event. Za udział w nim trzeba było zapłacić 550 zł.