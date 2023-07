Awantura na basenie w Bytomiu. Jeden z Gruzinów usłyszał zarzuty

W weekend czterech mężczyzn zostało zatrzymanych na basenie w Bytomiu, ponieważ mieli przejawiać niewłaściwe zachowanie wobec kilku nastolatków. Ich przesłuchanie odbyło się w poniedziałek. Jeden z mężczyzn usłyszał zarzuty, a reszta z nich została jedynie przesłuchana w charakterze świadków i zwolniona.

Jeden z Gruzinów z basenu w Bytomiu usłyszał zarzuty. Fot. Twitter.com/ZaPLMundurem; Twitter.com/sbalcerac

Gruzini z basenu w Bytomiu przesłuchani

Prokuratura w Bytomiu informowała wcześniej, że na poniedziałek 17 lipca zaplanowano przesłuchania obcokrajowców. – Oczekujemy na materiały z policji. Nie mamy żadnych informacji na temat materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie – wyjaśniała w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim" prokuratorka Karina Kamińska-Synowiec. Jednak do przesłuchania mężczyzn potrzebny był biegły tłumacz języka rosyjskiego.

Po południu Polsat News przekazał, iż 48-letni Gruzin usłyszał tego dnia "zarzut dopuszczenia się oraz usiłowania dopuszczenia się tzw. innych czynności seksualnych wobec trojga dzieci". Prokuratura złożyła wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Pozostali Gruzini zostali przesłuchani w charakterze świadków i zwolnieni.

Przypomnijmy: do zdarzenia doszło w sobotę w Bytomiu na basenie przy ulicy Wrocławskiej. "W sobotę na basenie miejskim w Bytomiu próbowano dokonać samosądu na czterech cudzoziemcach, którzy mieli przejawiać "nieakceptowalne społecznie zachowania" wobec osób nieletnich" – przekazała wówczas PAP bytomska policja. Wcześniej tego dnia reporter RMF 24 przekazał, że o zachowania pedofilskie oskarżano czterech mężczyzn w wieku od 18 do 48 lat, którzy mieli zmuszać nastolatków do "bliżej nieokreślonego zachowania". Dzieci w wieku 11-13 lat miały być przytrzymywane za ręce, a obcokrajowcy mieli próbować je obejmować. W poniedziałek wiadomo, że są dwie dziewczynki w wieku 10 i 12 lat oraz 13-letni chłopiec.

Co do tej pory wiadomo o zdarzeniu na basenie w Bytomiu?

Specjalny komunikat w tej sprawie wydał też urząd miejski w Bytomiu. Jak przekazano, "ochroniarze pilnujący bezpieczeństwa na terenie kąpieliska odkrytego w Parku Miejskim otrzymali dwa zgłoszenia: od dwóch chłopców oraz od matki dziewczynki korzystającej z basenu".

"Dziewczynka poinformowała matkę, że zaczepia ją około 50-letni mężczyzna. To zgłoszenie matka przekazała ochronie. Chłopcy zawiadomili ochroniarzy, że ten sam mężczyzna miał ich zaczepiać podczas zabawy w wodzie. Ochroniarze natychmiast podjęli interwencję. Wyprowadzili mężczyznę i jego trzech towarzyszy z basenu i zawiadomili policję" – czytamy w informacji urzędu.

Sytuacja spowodowała, że część obecnych na basenie była bliska linczu na mężczyznach. Z tego powodu policjanci podjęli interwencję z użyciem tarcz i gazu łzawiącego. Wszyscy zatrzymani do wyjaśnienia sprawy mężczyźni w wieku od 18 do 55 lat są obywatelami Gruzji.

Policja zabezpieczyła również nagrania z kamer monitoringu. Funkcjonariusze prowadzą czynności wyjaśniające.