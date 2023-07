Policja zatrzymała obcokrajowca na basenie w Zdzieszowicach (woj. opolskie). Miał on tam dotykać dziewczynkę. Zajście służbom zgłosiła matka dziecka.

Policja na basenie. Zdjęcie ilustracyjne. Fot. NewsLubuski/East News

Rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach mł.asp. Ewelina Karpińska przekazała mediom, że do tego zdarzenia doszło w niedzielę po południu.

Obcokrajowiec zatrzymany na basenie. Dotykał dziewczynkę

Matka zgłosiła służbom, że na basenie w Zdzieszowicach obcy mężczyzna dotykał jej małoletnią córkę w miejsca intymne. – Policjanci zatrzymali 34-letniego mężczyznę, który mieszka w powiecie krapkowickim. To obcokrajowiec – przekazała rzeczniczka portalowi TVP Info.

Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie. Portal dowiedziała się też nieoficjalnie, że podejrzany to obywatel Indii. Zostanie przesłuchany w poniedziałek lub wtorek, gdyż potrzebny jest tłumacz, ponieważ nie zna on angielskiego.

W weekend także w Bytomiu miała miejsca taka sytuacja

Do podobnej sytuacji doszło też w Bytomiu. W weekend, jak podawał m.in. urząd w tym mieście, ochroniarze pilnujący bezpieczeństwa na terenie kąpieliska odkrytego w Parku Miejskim otrzymali dwa zgłoszenia: od dwóch chłopców oraz od matki dziewczynki korzystającej z basenu.

"Dziewczynka poinformowała matkę, że zaczepia ją około 50-letni mężczyzna. To zgłoszenie matka przekazała ochronie. Chłopcy zawiadomili ochroniarzy, że ten sam mężczyzna miał ich zaczepiać podczas zabawy w wodzie. Ochroniarze natychmiast podjęli interwencję. Wyprowadzili mężczyznę i jego trzech towarzyszy z basenu i zawiadomili policję" – podano na stronie urzędu.

Co więcej, wzburzony tłum obecnych na basenie dokonać samosądu na czterech cudzoziemcach. Policji udało się opanować sytuację. "W związku z agresywnym zachowaniem części osób obserwujących zatrzymanie, policjanci podjęli interwencję z użyciem tarcz i gazu łzawiącego" – wynika z relacji UM w Bytomiu. Wszyscy zatrzymani do wyjaśnienia sprawy mężczyźni w wieku od 18 do 55 lat są obywatelami Gruzji.

Policja zabezpieczyła też nagrania z kamer monitoringu. Funkcjonariusze prowadzą czynności wyjaśniające.