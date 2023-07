Zła wiadomość dla PiS od CBOS – poparcie dla partii Jarosława Kaczyńskiego w ciągu miesiąca spadło o 4 punkty procentowe i wynosi 29 proc. Rządowa pracownia najpierw umieściła wyniki sondażu na Twitterze, a potem szybko je skasowała. Sprawę zniknięcia wpisu skomentował m.in. Donald Tusk, lider opozycyjnej Koalicji Obywatelskiej.

Jarosław Kaczyński, wicepremier i prezes PiS. fot. JACEK DOMINSKI/REPORTER

CBOS skasował tweeta z topniejącym poparciem PiS

Wyniki sondażu CBOS niedługo powisiały na koncie rządowej pracowni na Twitterze. Poparcie dla PiS jest najsłabsze od stycznia 2022 roku i wynosi 29 proc. (chodzi o wyborców, którzy planują zagłosować). Łeb w łeb z obozem władzy idzie opozycyjna Koalicja Obywatelska, która według CBOS ma 28 proc. poparcia. Przypomnijmy, że standardowy błąd statystyczny wynosi 3 pp.

Internauci od razu odnotowali, że rządowy CBOS skasował tweeta, który mógłby się nie spodobać rządzącym. Jednak skrin usuniętego wpisu już krąży – jedną z osób, która zapisała tweeta przez zniknięciem jest Maciej Bąk, dziennikarz Radia Zet z Trójmiasta. "Oni serio to wrzucili i po paru minutach usunęli. Poważna instytucja, na pewno po skasowaniu nikt tego wyniku nie zauważy" – napisał Bąk i dodał kilka roześmianych emotek.

Sondaż CBOS. Wynik Koalicji Obywatelskiej

Koalicja Obywatelska od czerwca poprawiła swoje notowania o 1 pp., dobijając do 28 proc. wskazań. Co więcej, jest to najlepszy wynik od lat, co przyznaje sam CBOS w komunikacie, który zdążył rozesłać mediom.

"Wprawdzie notowania głównej siły opozycyjnej nie zmieniły się znacząco od ubiegłego miesiąca (wzrost o 1 punkt), jednak poziom poparcia dla Koalicji Obywatelskiej jest obecnie najwyższy w badaniach CBOS, a więc od sierpnia 2019 roku. Jeżeli wziąć pod uwagę także notowania Platformy Obywatelskiej (uwzględnianej w badaniach preferencji do lipca 2019 roku), to główne opozycyjne ugrupowanie uzyskało w lipcu najlepszy wynik od września 2015 roku" – napisał CBOS.

Czystki na koncie CBOS na Twitterze nie umknęły Donaldowi Tuskowi, przewodniczącemu Platformy Obywatelskiej. "Naprawdę dziwicie się, że z oficjalnych mediów znika badanie rządowego CBOS, w którym PiS ma 29, a KO 28?" – napisał lider Koalicji Obywatelskiej.

Sondaż CBOS. Wyniki innych partii

Na miejscu trzecim plasuje się Konfederacja z 9 proc. wskazań, co oznacza, tłumaczy CBOS, że w ostatnim czasie nie doszło do znaczących zmian. Podobnie stabilnie jest w przypadku mniejszych partii opozycji demokratycznej, takich jak Trzecia Droga, czyli sojusz PSL i Polski 2050 (6 proc.) i Lewica (5 proc.). 1 proc. badanych, którzy zamierzają głosować, chce oddać głos na Ruch Społeczny Agrounia TAK.

Spośród tych, którzy zamierzają wziąć udział w wyborach, niezdecydowani stanowią 18 proc. Inaczej mówiąc: prawie co 5. osoba, która chce zagłosować, jeszcze nie wie na kogo. W wyborach planuje wziąć udział 79 proc. uprawnionych, co – jak tłumaczy CBOS – oznacza nieco większą mobilizację elektoratów niż przed czterema laty.

CBOS: PiS i KO ze zbliżonym poziomem poparcia

"Od kwietnia maleje dystans między Prawem i Sprawiedliwością a Koalicją Obywatelską. O ile w ciągu ostatniego roku przewaga rządzącego ugrupowania nad główną partią opozycyjną sięgała w badaniach CBOS nierzadko kilkunastu punktów procentowych (a w marcu tego roku nawet 20), w czerwcu zmniejszyła się do 6 punktów, zaś obecnie oba ugrupowania uzyskują zbliżony poziom poparcia" – czytamy w komunikacie CBOS.