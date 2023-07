"Chochlik graficzny" – to według szefowej CBOS powód, dla którego wykres pokazujący niekorzystne dla PiS wyniki sondażu zostały skasowane z konta pracowni na Twitterze. Przypomnijmy, że usunięcie wpisu zostało skomentowane przez Donalda Tuska, przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej. Prof. Ewa Marciniak potwierdziła w TVN24, że wyniki sondażu – 29 proc. dla PiS i 28 proc. dla KO – są prawdziwe.

Dr hab. Ewa Marciniak, dyrektorka CBOS. fot. Michal Wozniak/East News

Szefowa CBOS tłumaczy zniknięcie tweeta

Dyrektorka CBOS odniosła się w "Tak Jest" do kwestii usuniętego wpisu na Twitterze. Tweet z 16:09 przedstawiał już praktycznie równe poparcie rządzącego PiS i opozycyjnej KO. Jednocześnie, jak czytamy w komunikacie Centrum Badania Opinii Społecznej, w ciągu miesiąca Prawo i Sprawiedliwość spadło o 4 pp., osiągając najniższe poparcie od stycznia 2022 roku. Z kolei Koalicja Obywatelska poszła w drugą stronę – odnotowała najlepszy wynik od 2019 roku (a sama Platforma Obywatelska od roku 2015).

– [To był] mały chochlik graficzny, uznałam, że nie ma powodu, by chochlika graficznego utrzymywać – powiedziała prof. Ewa Marciniak w TVN24. – Cóż to za chochlik, że dopytam? – wtrącił prowadzący program dziennikarz. – Graficzny, po prostu. Niemerytoryczny. Już otrzymałam pytania, czy w takim razie nieprawdziwe są te wyniki, które są dzisiaj publikowane. Są prawdziwe – stwierdziła dyrektorka CBOS.

Inna gościni TVN24, Agnieszka Wiśniewska, redaktorka Krytyki Politycznej, zapytała prof. Marciniak, czy grafika CBOS jest poprawiana i niedługo znowu pojawi się na koncie pracowni na Twitterze. Dyrektorka CBOS potwierdziła i jednocześnie zasugerowała, że może to trochę potrwać, bo "jest po godzinach" pracy.

Nowa grafika CBOS została opublikowana na Twitterze o godzinie 19:17.

Usunięty tweet CBOS. Komentarze

Zniknięcie wyników sondażu wywołało spore poruszenie na politycznym Twitterze. Sprawa nie umknęła uwadze dziennikarzy i wyborców. Jedną z osób, która zapisała tweeta przez zniknięciem jest Maciej Bąk, dziennikarz Radia Zet z Trójmiasta. "Oni serio to wrzucili i po paru minutach usunęli. Poważna instytucja, na pewno po skasowaniu nikt tego wyniku nie zauważy" – napisał Bąk i dodał kilka roześmianych emotek.

Czystki na koncie CBOS na Twitterze nie umknęły Donaldowi Tuskowi, przewodniczącemu Platformy Obywatelskiej. "Naprawdę dziwicie się, że z oficjalnych mediów znika badanie rządowego CBOS, w którym PiS ma 29, a KO 28?" – napisał lider Koalicji Obywatelskiej.

Ewa Marciniak o Polskim Ładzie PiS

Przypomnijmy, że prof. Ewa Marciniak na początku 2022 roku udzieliła naTemat wywiadu dotyczącego zmian podatkowych PiS nazywanych Polskim Ładem. Tłumaczyła wtedy, że to posunięcie może pogorszyć notowania obozu rządzącego. – Sprzeczne komunikaty dzielą opinię publiczną, która siedząc przed telewizorem próbuje zrozumieć, o co chodzi w tym całym zamieszaniu – powiedziała wówczas politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego. – Przypomnę, że ten program miał być dla rządu nowym otwarciem, nową siłą napędową, kontynuacją marketingu żywej gotówki. Tymczasem w pierwszych dniach jego obowiązywania mamy zdenerwowanie, stres i niższe pensje. Skarżą się funkcjonariusze służb mundurowych, pielęgniarki, nauczyciele… Praktycznie nikt nie słyszał o PIT-2 – teraz wszyscy gorączkowo szukają informacji, ze mną włącznie. Przepisy są niejasne albo sformułowane tak, że rozmijają się z deklaracjami rządzących – mówiła prof. Ewa Marciniak o Nowym Ładzie.