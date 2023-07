5 najtańszych kierunków na wakacje all inclusive. 8 dni za mniej niż 2 tys. zł! [LISTA]

Marzą ci się wakacje all inclusive, ale nie wiesz, dokąd się wybrać, tak aby było tanio i dobrze? Przed tobą lista 5 najtańszych wakacyjnych kierunków oferujących wypoczynek all inclusive.

Fot. Unsplash.com / Conny Schneider

Spędzanie urlopu w formie wakacji all inclusive stało się w ostatnim czasie niezwykle popularne. Biura podróży prześcigają się w swoich ofertach i łatwo zgubić się w natłoku kuszących pięknymi fotografiami reklam. Którą destynację wybrać, tak aby było jak najtaniej, ale jednocześnie, żeby oprócz spędzania czasu w hotelu zrobić na miejscu coś ciekawego? Oto lista 5 wybranych przez nas najtańszych kierunków na wakacje all inclusive.

1. Słoneczny Brzeg, Bułgaria

Słoneczny Brzeg to bułgarski nadmorski kurort na wybrzeżu Morza Czarnego. Choć na stałe mieszka w nim około 1000 osób, to w okresie wakacyjnym oblegane jest wszystkie 800 hoteli znajdujących się w okolicy. I nie ma w tym nic dziwnego. W końcu to właśnie Słoneczny Brzeg jest nazywany Las Vegas Europy Wschodniej.

Wakacje all inclusive w tym słynnym kurorcie są w tej chwili jedną z najtańszych opcji oferowanych przez biura podróży na sierpień, a ich cena zaczyna się już od 1900 zł przy pobycie na 8 dni. Głównymi i najbardziej popularnymi atrakcjami są tam dyskoteki, kluby i parki rozrywki, ale dla miłośników zwiedzania również znajdzie się coś ciekawego.

Tuż obok kurortu znajduje się miasteczko Nesebyr, które jest rezerwatem architektonicznym i archeologicznym od 1956. Zabytki kultury w mieście zostały także wpisane na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO w 1983 roku. Z kolei w położonym zaledwie 35 km dalej Burgas możemy odwiedzić takie miejsca jak ogród morski, różowe jezioro, czy też rzymskie łaźnie.

Deny Hill / Unsplash 2. Lesbos, Grecja

Choć to mało znany fakt, to wyspa ta jest położona już na terenie Azji. Jej świetną rekomendacją jako kierunek urlopowy są jej prehistoryczne nazwy. W przeszłości bowiem mówiono o niej między innymi Lassia (zalesiona), Aiyeria (miejsce opalonych ludzi) i Aithiope (wysuszona słońcem).

Na wyspie oprócz plażowania można zwiedzać starożytne ruiny, Skamieniały Las, Zamek Mytilene i Źródła termalne Thermes Gera.

Za ośmiodniowy wypoczynek all inclusive na wyspie zapłacimy około 2400 zł.

Tania Mousinho / Unsplash 3. Kemer, Turcja

Kemer to jeden z najważniejszych tureckich kurortów, który słynie głównie z uprawy granatów. Miasto leży u podnóża zachodnich gór Taurus i wzdłuż linii brzegowej o długości 52 kilometrów. Położenie blisko gór daje nie tylko niesamowite widoki, ale też możliwość zdobycia kilku szczytów podczas urlopu. W regionie znajdują się także jaskinie Beldibi oraz Molla Hole, które w sezonie są oblegane przez turystów.

Turcja jest w tej chwili jednym z najtańszych kierunków do podróżowania ze względu na spadającą wartość ichniejszej waluty - liry. Za wakacje w Kemer w opcji all inclusive zapłacimy około 1900 zł za 8 dni.

Ondrej Bocek / Unsplash 4. Sharm El Sheikh, Egipt

Sharm el Sheikh to miejsce, w którym każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Okolica oferuje szereg atrakcji - od kursów nurkowania, przez lokalne bazary, aż po plażowanie i wielkie dyskoteki. Lokalizacja miasta czyni je doskonałą bazą wypadową do innych miejsc takich jak rafy koralowe w Nuwajbi, góra Synaj, czy też Kolorowy Kanion, które warto odwiedzić, jeśli tylko mamy na to czas.

Za siedmiodniowy pobyt w egipskim raju zapłacimy około 1800 zł.

Pavlo Rekun / Unsplash 5. Hammamet, Tunezja

To tunezyjskie miasteczko z pewnością zachwyci wszystkich miłośników zabytków. Stare miasto bogate jest bowiem w sporo ciekawych budowli, a w okolicy można zwiedzać starożytne osady. Znajduje się tu także piękna plaża, która zachwyci nawet najbardziej wymagających fanów leżakowania. Po sąsiedzku można odwiedzić Nabeul, w którym co piątek działa targ pełen świeżych produktów i lokalnych wyrobów.

Co ciekawe, w mieście co tydzień rozgrywane są kobiece turnieje tenisowe rangi ITF, pod nazwą Hammamet Open z pulą nagród o wysokości 15 000 dolarów.

Za ośmiodniowy pobyt zapłacimy 2200 zł.

Halima Boucho / Unsplash