Zapytaliśmy Chat GPT o to, gdzie jechać na najtańsze wakacje w Europie. Co polecił?

Od tygodni przeszukujesz internet w nadziei na znalezienie jak najtańszej opcji na europejskie wakacje? Przestań się zamęczać. Czat GPT zaplanuje niskobudżetową podróż za ciebie. A przynajmniej będzie próbować. Oto propozycje sztucznej inteligencji na (nie zawsze) tani urlop w Europie.

Gdzie jechać na tanie wakacje? Chat GPT podpowiada Pałac Pena w Sintrze Fot. Unsplash.com / Renato Marzan

Do Chorwacji czy do Albanii? Bo na pewno nie nad polskie morze, skoro nawet dla naszych sąsiadów z zachodu zrobiło się już za drogo. A może nie nad morze, tylko do miasta? Wakacyjnych kierunków jest wiele, ale też wiele nas czasem kosztują. W poszukiwaniu jak najtańszej opcji na urlop zwróciliśmy się o pomoc do sztucznej inteligencji.

Wszystko to za sprawą jego szerokiego zastosowania do pisania różnego rodzaju tekstów, co spędza sen z powiek przedstawicielom niektórych zawodów. Dzięki ogromnej bazie wiedzy czat jest w stanie odpowiedzieć na wiele nurtujących nas pytań oraz niekiedy rozwiązać nasze problemy. A w okresie wakacyjnym jednym z nich często bywa konieczność podjęcia decyzji, gdzie wybrać się na urlop i jak nie wydać na to milionów.

Korzystając z zasobów wiedzy słynnego bota, przygotowaliśmy listę 6 europejskich miast, które czat uznał za niewymagające wydawania dużych pieniędzy. Poprosiliśmy go o to, aby zadbał o dostarczenie nam darmowych atrakcji, a także o dostęp do akwenów wodnych i szlaków górskich. Oto jego rekomendacje.

1. Budapeszt, Węgry

Do tego miasta najłatwiej będzie nam się dostać samochodem, co ułatwi też późniejsze poruszanie się po okolicy. Ceny noclegów zależnie od terminu pobytu i liczby gości zaczynają się od około 70 zł/dobę. Co odważniejsi podróżnicy decydują się na dziki nocleg w namiocie lub pod chmurką na Wyspie Świętej Małgorzaty, jednak może się to zakończyć mandatem.

Budapeszt oferuje wiele darmowych atrakcji, takich jak spacer po malowniczym nabrzeżu rzeki Dunaj, oglądanie spektakularnego Parlamentu, wizyta w ogrodach Zamku Budawskiego, czy też spacer po łaźniach Gellerta.

Aby zaznać ochłody, można wybrać się na plaże nad jeziorem Balaton, oddalonym od Budapesztu o około 1-2 godziny jazdy samochodem. Co więcej, w pobliżu znajdują się Góry Buda, z których można podziwiać piękne widoki na miasto.

Będąc na miejscu warto spróbować taniego jedzenia w tak zwanych ruin barach, gdzie serwowane są przekąski, langosze (węgierskie ciasto ziemniaczane tradycyjnie podawane ze śmietaną, startym serem i czosnkiem) oraz lokalne potrawy, takie jak gulasz i paprykarz.

2. Sofia, Bułgaria

Sofia jest jednym z najtańszych miast w Europie, do którego najlepiej dostać się tanimi lotami. Ceny noclegów zaczynają się tam już od 50 zł za osobę. W mieście można zwiedzać darmowe atrakcje, takie jak Katedra św. Aleksandra Newskiego, Pałac Narodowy Kultury i Park Borisowa Gradina. W pobliżu Sofii znajduje się jezioro Pancharevo, idealne na relaksujące popołudnie lub piknik na brzegu jeziora.

W restauracjach spróbujesz bułgarskich specjałów, takich jak banica (ciasto filo z serem) oraz tarator (zimna zupa z jogurtu, ogórków i orzechów włoskich).

Bled to urokliwe miasteczko znane z pięknego jeziora o tej samej nazwie. Tu podobnie jak do Budapesztu najlepszą opcją będzie dotarcie do celu samochodem. Wakacje w Bledzie będą należeć raczej do tych spokojniejszych. Można tam spacerować wokół jeziora, podziwiać zamek na wzgórzu i wypożyczyć łódkę, aby dotrzeć do malowniczej wyspy na jeziorze zwanej Blejski Otok.

W Bledzie koniecznie spróbuj tradycyjnych słoweńskich dań, takich jak kremowa potrawa z kukurydzy, znana jako žganci, lub słodkie śmietanowe wypieki np. kremna rezina.

4. Kraków, Polska

Na liście czatu GPT nie zabrakło również polskiego akcentu. Wybór padł na Kraków, jako miasto bogate w historię i piękne zabytki. To właśnie w Krakowie według AI bezpłatnie zwiedzisz Stare Miasto, Wawel, Rynek Główny, czy też skorzystać z darmowego oprowadzania z przewodnikiem. Niekoniecznie pokrywa się to jednak z prawdą, ponieważ aktualnie za zwiedzenie zamku trzeba zapłacić ponad 150 zł.

Warto za to odwiedzić żydowską dzielnicę Kazimierz, gdzie oprócz zabytków, znajduje się mnóstwo klimatycznych restauracji i barów. Tam zjemy, co nam się tylko zamarzy - od pierogów, przez kugel, aż po chaczapuri. Tuż obok można sobie również urządzić spacer lub piknik na zielonych terenach wzdłuż Wisły.

Miłośnicy natury odnajdą się nad Zalewem Zakrzówek, gdzie od kilku tygodni działa bezpłatne kąpielisko (jednak ostrzegamy - trzeba odstać swoje w kolejce!), na którym można się zrelaksować i popływać wśród malowniczych krajobrazów. Kraków jest też dobrą bazą wypadową w Tatry lub Beskid Wyspowy.

5. Interlaken, Szwajcaria

Interlaken to urocze miasteczko w Szwajcarii, położone pomiędzy dwoma jeziorami: Thun i Brienz. Jest to popularny cel podróży, zwłaszcza dla miłośników górskich aktywności, oferujących piękne widoki na Alpy. Choć większość z nas Szwajcarię kojarzy raczej z wysokimi kosztami życia, to z jakichś powodów ChatGPT postanowił ją zaproponować, jako jedną z najtańszych destynacji.

Po dopytaniu, w jaki sposób spędzić tam tanio urlop, ChatGPT zaproponował kupowanie produktów w markecie i gotowanie samemu, albo stołowanie się w kebabie.

6. Lizbona, Portugalia

Kolejnym tanim europejskim miastem na liście sztucznej inteligencji jest Lizbona. Dotrzemy do niej samolotem tanich linii, a na miejscu możemy poruszać się komunikacją miejską.

Lizbona oferuje darmowe atrakcje, takie jak spacer po dzielnicy Belém z ikonicznym Wieżowcem Belém i Klasztorem Hieronimitów, a także podziwianie widoków z punktu widokowego Miradouro da Senhora do Monte. W okolicach Lizbony znajdują się góry Sintra, które oferują piękne szlaki turystyczne i zabytki, takie jak Pałac Pena i Zamek Mouros. Można również wyruszyć na wycieczkę do Parku Narodowego Sintra-Cascais.

Będąc w Portugalii, koniecznie spróbuj kanapki o nazwie Francesinha. Ostrzegamy jednak, że może być to jedyne, co tego dnia zjesz, ponieważ składa się ona z szynki, kiełbasy i steku, a wszystko to zostaje zapieczone pod grubą warstwą sera żółtego i oblane pomidorowo-piwnym sosem.

Jeśli zależy ci na bardziej rozbudowanym planie podróży, możesz śmiało poprosić o niego ChatGPT, który rozpisze dla ciebie atrakcje na poszczególne dni. Należy jednak pamiętać, że to dopiero jego pierwsze kroki w branży turystycznej i w niektórych kwestiach może nadal popełniać błędy.

