D o sytuacji rodem z "Opowieści Podręcznej" doszło w jednym z krakowskich szpitali, gdy lekarka usłyszała, że jej pacjentka zażyła tabletkę poronną. Do kobiety wezwano w sumie dwa zastępy policjantów. Dwie policjantki weszły do gabinetu ginekologicznego, gdzie kobieta musiała przy nich poddać się badaniu. Została potraktowana jak kryminalistka – odebrano jej telefon i laptop. Na koniec kazano rozebrać się do naga.





Szokujące działania policji. Wielka interwencja i zmuszanie do przysiadów nago przez aborcję

Agnieszka Miastowska

