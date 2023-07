Derpienski zarobi kokosy na Polkach? Wyjaśniła, o co chodzi z nowym biznesem

Joanna Stawczyk

C aroline Derpienski na co dzień pracuje na amerykańskich wybiegach. Młoda celebrytka nieustannie poszukuje także koncepcji na własną działalność. Wszystko wskazuje na to, że ma już "zarys" biznesu, który chciałaby otworzyć. Marzy o stworzeniu w Polsce przestrzeni dla kobiet, które pragną zgłębić tajemnice modelingu. 22-latka przedstawiająca się jako "najpopularniejsza polska modelka w Miami" podała nieco więcej informacjami na ten temat.