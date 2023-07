Pogoda da się nam dzisiaj we znaki. Intensywne opady deszczu i burze z gradem

W piątek 21 czerwca synoptycy prognozują duże zachmurzenie i intensywny deszcz. W wielu miejscach kraju mogą rozwinąć się gwałtowne burze. IMGW wydało alerty dla killku województw.

Pogoda na dziś – 21 lipca Fot. wxcharts.com

Pogoda na dziś – piątek 21 lipca

W ciągu dnia w piątek czeka nas zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Synoptycy IMGW prognozują przelotne opady deszczu, miejscami wystąpią też burze. W zależności od miejsca różna jest prognozowana suma opadów deszczu podczas burz: w centrum kraju wynieść mogą one ok. 10 mm, na południu – do 20 mm, z kolei na Śląsku i w Małopolsce mogą one punktowo wynieść nawet do 30 mm.

Dobra wiadomość jest taka, że w piątek nie będzie w Polsce upału. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 st. Celsjusza na zachodzie, północy i w dolinach górskich, ok. 23 st. C w centrum kraju oraz do 27 st. C. na południowym wschodzie. Nad morzem temperatura wyniesie od 18 do 20 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, przeważnie zachodni i południowo-zachodni. W czasie burz porywy do 65 km/h.

W nocy temperatura minimalna wyniesie od 11 do 16 st. C, zaś na Suwalszczyźnie lokalnie sięgnie ona ok. 10 st. C. Zachmurzenie będzie duże, z przejaśnieniami na zachodzie i północy kraju. Okresowo wystąpią burze i opady deszczu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni, na północnym wschodzie z kierunków południowych.

Gdzie burza w piątek 21 lipca?

Choć jednak w piątek nie prognozuje się w Polsce upałów, wciąż prawdopodobne jest wystąpienie burz na krańcach północnych, zachodnich i na południu kraju. Największa szansa na rozwój burz będzie na południu Polski oraz na wybrzeżu.

IMGW wydało alerty ostrzegające przed burzami z gradem w piątek dla Dolnego Śląska, Opolszczyzny i Górnego Śląska. Możliwe są tam opady deszczu do około 15 mm, punktowo do 25 mm, jak również porywy wiatru do 70 km/h. Burze rozwijać się będą przede wszystkim w drugiej połowie dnia, na wybrzeżu jednak mogą wystąpić jeszcze przed południem.

W nocy z piątku na sobotę burze będą możliwe na znacznym obszarze kraju, przede wszystkim w pasie od Śląska przez centrum po północ Polski. Opady deszczu w większości nie będą przekraczać 10 mm, choć całkowita suma opadów w nocy może osiągać do 20 mm, a lokalnie nawet 30 mm. Porywy wiatru podczas burz w nocy nie będą przekraczać 60 km/h.