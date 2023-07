Ohme rozstała się z mężem osiem lat temu. Teraz zdradziła, jakie dziś mają relacje

Małgorzata Ohme niedawno było gościnią w podkastach Żurnalisty "Rozmowy bez kompromisów" oraz Pauliny Koziejowskiej i Macieja Orłosia. Była gospodyni "Dzień Dobry TVN" mówiła wówczas o funkcjonowaniu w rodzinach patchworkowych. Sama posiada takie doświadczenie. Zdradziła także, jakie obecnie łączą ją relacje z byłym mężem.

Ohme o relacjach z byłym mężem. Tak rozprawiał się z partnerami psycholożki Fot. youtube.com / @zurnalistapl

Małgorzata Ohme niedawno udzieliła kilku wywiadów, w których opowiedziała o tym, jak się funkcjonuje w rodzinie patchworkowej po rozstaniu z partnerem. Psycholożka, która niedawno pożegnała się z programem "Dzień Dobry TVN" przyznała, że razem z byłym mężem śmiało mogliby napisać książkę o swoich obecnych relacjach.

Czytaj także: Ohme zdradziła, co działo się za kulisami TVN. To w tej kwestii słyszała najwięcej przytyków

Ohme o relacjach z byłym mężem. Tak rozprawiał się z partnerami psycholożki

Przypomnijmy, że Małgorzata i Rafał Ohme rozstali się w 2015 roku. Jak sama przyznała w rozmowie z Żurnalistą, w przeciwieństwie do wielu małżeństw po rozwodzie, które próbują sobie na siłę uprzykrzać życie ich relacja jest wyjątkowa. Prezenterka nazwała nawet byłego męża przyjacielem.

"Ta relacja jest bardzo, bardzo dobra. Mogę to powiedzieć z pełnym sercem – na 100 procent. Ta relacja jest super dobra, to jest mój mega przyjaciel. I jemu, i mi przyświecała jedna rzecz – żeby dzieci jak najmniej ucierpiały" – poinformowała w podcaście "Rozmowy bez kompromisów".

Małgorzata Ohme była również gościnią podkastu Pauliny Koziejowskiej i Macieja Orłosia, gdzie przestrzegała przed różnorodnymi sytuacjami, jakie mogą spotkać osoby żyjące w rodzinach patchworkowych. W wielu przypadkach dogadania się z byłym partnerem jest problematyczne, jednak często przez wzgląd na dzieci dorośli powinni się spróbować porozumieć, chociażby w tej kwestii. Dziennikarka podkreśliła, że choć od rozstania minęło już 8 lat to nadal tworzą fantastyczną rodzinę.

Ja mam byłego męża, który jest fantastyczny dla moich partnerów i jest moim najlepszym przyjacielem. Moje dzieci nie oczekują od kogoś, że będzie je kochał, bo kocha je ojciec. Tak się poukładało - ciężko na to pracowaliśmy - że dzisiaj jesteśmy cały czas rodziną. To może być dla kogoś wyzwanie. Jesteśmy ze sobą bardzo związaną rodziną, mamy sojusz ponad wszystko. Małgorzata Ohme

Czytaj także: Ohme przejdzie do Polsatu? Pracownik stacji: Miała już spotkanie

Wspomniany "sojusz" dotyczył także tych nieprzyjemnych sytuacji, które miały miejsce w nowych relacjach. Psycholożka przyznała, że jej byłemu partnerowi zdarzało się ingerować w jej kolejne związki, tylko i wyłącznie z troski o nią. Jak sama zdradziła, nie pozwoli na to, by ktoś umniejszył wartość jej byłego męża w stosunku do rodziny.

"Zdarzało mi się, że mój były mąż przyjeżdżał do mojego domu i mówił do mojego partnera 'do czasu, gdy nie mówiłeś źle o mojej byłej żonie, mamie moich dzieci, byłem twoim kumplem, byłem po twojej stronie. Ale dzisiaj, kiedy próbujesz skrzywdzić mamę moich dzieci, to musisz ten dom opuścić' (...) Jeśli ktoś próbuje wejść ze mną w relację, próbując dezawuować Rafała, to natychmiast spotka totalny opór, bo ja się na to nie zgadzam. Ja go sprawdziłam w tysiącu sytuacji. I to może być trudne, może być wyzwaniem, ale jak przejdziesz to, to będziesz miał totalne oparcie" – podsumowała.