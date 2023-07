Korwin-Piotrowska uderza ponownie w Derpienski. Zwróciła uwagę na jedno określenie

Karolina Korwin-Piotrowska już raz postanowiła zabrać głos w temacie afery na froncie Derpienski - Nosowska. Jednak słowa celebrytki sprowokowały dziennikarkę do kolejnego komentarza. Tym razem Korwin-Piotrowska zarzuca jej ageizm.

Karolina Korwin-Piotrowska jakiś czas temu zabrała głos w sprawie głośnej reklamy Katarzyny Nosowskiej, w której artystka sparodiowała Caroline Derpienski. Dziennikarka już na początku maja, kiedy w mediach zaczęło huczeć o Derpienski, skrytykowała serwisy, które promowały celebrytkę "rodem z Miami". Wówczas zasugerowała, że robiły to za odpowiednią opłatą.

"Czytam o tym i tak sobie myślę, że jeszcze chwila a specjalne dekrety państwowe i medialne albo i działające na mieście, uzbrojone w pały, oddziały jedynie słusznych rewolucyjnych hunwejbinów będą decydować o tym, z czego można i wypada się śmiać, a z czego już nie. Co jest zabawne a co nie" – skomentowała aferę wokół reklamy dziennikarka.

Po chwili dodała, że hipokryzja urasta do niebezpiecznego poziomu. "Te czasy, w tym biednym kraju, który jest jak świętoj**liwa panna na wydaniu, której nikt nie chce, są bardziej ch**owe niż wszyscy myślicie" – podsumowała dosadnie Korwin-Piotrowska.

Korwin-Piotrowska ponownie uderza w Derpienski. Zarzuca jej ageizm

Chwilę po ukazaniu się reklamy, głos zabrała sama zainteresowana. Wówczas Caroline Derpienski skomentowała parodię Nosowskiej, podkreślając, że "babci zamarzył się hamerykański sen". Nie obyło się także bez złośliwości, gdyż celebrytka nazwała Nosowską per babcią. Tym samym po chwili postanowiła uświadomić wokalistce "z kim ma do czynienia".

Jej słowa sprowokowały Korwin-Piotrowską do kolejnego komentarza w tej sprawie. Dziennikarce wyraźnie nie spodobało się to, w jaki sposób Derpienski zwróciła się do wokalistki i wyraźnie zarzuciła jej ageizm. W swoim najnowszym poście na Instagramie postanowiła wesprzeć dojrzałych artystów. "Pewna celebrytka użyła wobec znanej piosenkarki określenia 'staruszka', to nie tylko głupota, ale i koszmarny ageizm w czystej postaci" – rozpoczęła swój wpis Korwin-Piotrowska.

"A ja dzisiaj chcę pokazać, że w XXI wieku 'wesołe jest życie staruszka' i życzyłabym sobie, by dzisiejsze idolki debilomediów były tak pamiętane, w takiej super formie i tak bardzo świadome siebie i radosne jak wspomniani przeze mnie Harrrison Ford, Arnorld Schwarzenegger, Helen Mirren, Charlotte Rampling i dwie seksowne, acz urodzone znacznie wcześniej Paryżanki, które napisały uroczą książeczkę o... starości i o tym, co się czuje, kiedy prezydent Francji jest młodszy od ciebie... Pamiętajcie: wszyscy umrzemy" – podsumowała po chwili dziennikarka.

Na koniec Karolina Korwin-Piotrowska powtórzyła swoją tezę, że "obrażają się ludzie głupi i służba". Na zdjęciach, którymi opatrzyła wpis pojawiła się Katarzyna Nosowska i wspomniani przez nią artyście Hollywood.