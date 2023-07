W piątek w miejscowości Trzebień na Dolnym Śląsku spadł wojskowy dron. Maszynę znalazł przechodzień, który spacerował w lesie. Ministerstwo Obrony Narodowej przekazało, czyj jest zwiadowczy bezzałogowiec odkryty pod Bolesławcem.

Koło Bolesławca spadł dron, Ministerstwo Obrony Narodowej ujawnia, do kogo należał Fot. Piotr Molecki / East News

Pod Bolesławcem spadł dron wojskowy. MON ujawnia, do kogo należał

Dział prasowy Ministerstwa Obrony Narodowej został zapytany przez redakcję "Faktu" o pochodzenie drona zwiadowczego, który spadł w Trzebieniu koło Bolesławca. W odpowiedzi resort przekazał, że maszyna należy do żołnierzy USA, którzy stacjonują kilka kilometrów od miejsca zdarzenia.

"Z pozyskanych informacji wynika, że podczas wykonywania lotu szkoleniowego przez żołnierzy USA utracono kontakt z dronem, który następnie spadł w terenie leśnym" – podało MON, cytowane przez "Fakt".

Natomiast jeden z pracowników Centrum Operacyjnego resortu w rozmowie z dziennikiem przyznał, że bezzałogowiec wrócił już do amerykańskich wojskowych. – Drona przejęła już strona USA, do której należy urządzenie – powiedział przedstawiciel jednostki.

Dron wojskowy spadł w lesie pod Bolesławcem. Alarm wszczął spacerowicz

Przypomnijmy, w czwartek wieczorem służby porządkowe otrzymały zawiadomienie od mężczyzny, który podczas spaceru w lesie w okolicach Trzebienia pod Bolesławcem dostrzegł spadający mały samolot. O sprawie jako pierwszy poinformował serwis RMF24.

Obiekt został odnaleziony kilkaset metrów od drogi, w zalesionym terenie niedaleko stacji paliw. Jak ustalono, był to zwiadowczy dron wojskowy. – Potwierdzam, że uczestniczyliśmy w tych poszukiwaniach w czwartek wieczorem – powiedziała Wirtualnej Polsce asp. sztab. Anna Kublik-Rościszewska, oficer prasowa bolesławickiej policji. Sprawa została przekazana do wyjaśnienia wojsku.

Do sprawy odniósł się również Stanisław Żaryn, sekretarz stanu w KPRM. "Dron znaleziony na Dolnym Śląsku został zabezpieczony przez właściwe do tego służby. Dotychczasowa analiza wykazała, że nie mamy do czynienia z wrogim bezzałogowym statkiem powietrznym. Sytuacja jest pod kontrolą i nie rodzi zagrożeń dla Polski" – przekazał za pośrednictwem Twittera. Z kolei przedstawiciel straży pożarnej podkreślił w rozmowie z RMF FM, że w zdarzeniu nie było osób poszkodowanych, nie było też eksplozji. Według relacji strażaków znaleziony obiekt miał ok. 8 metrów rozpiętości skrzydeł.

Nieoficjalnie reporter RMF FM ustalił, że znaleziony w Trzebieniu dron należał do amerykańskiej armii, która ćwiczyła na pobliskim poligonie. W sąsiadującym z Trzebieniem Świętoszowie stacjonuje 10 Brygada Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka. Maszyna miała podczas szkolenia "uciec" żołnierzom.