Pachut opublikował drastyczne wideo. Ukochany Dody trafił do szpitala

Partner Dody trafił do szpitala. Wszystko przez uraz, którego doznał. W sieci pokazał nagranie, na którym widać, jak medyk zszywa mu rozległą ranę na nodze. "Miało być tak bardzo aktywnie" – przyznał.

Partner Dody miał kontuzję. Wylądował w szpitalu. Fot. VIPHOTO/East News

Partner Dody z otwartą raną. Musi zrobić przerwę od sportu

Dariusz Pachut podczas pobytu w górach uległ wypadkowi. Ukochany Dody na swoim instagramowym koncie podzielił się z fanami materiałem wideo ze szpitalnego łóżka, gdzie miał szytą i opatrywaną otwartą ranę. Momentami filmik jest drastyczny, z pewnością nie dla osób, które są wrażliwe na tego typu ujęcia.

Sportowiec w opisie nadmienił, że najbliższe dni miał spędzić "mocno aktywnie". Nagłe zdarzenie pokrzyżowało mu plany. Nie zdradził jednak, co dokładnie się wydarzyło. Dodał jedynie, że "to nie przez rower, ale też przez sport". Zasugerował tym samy, że raczej nie chodziło o wypadek podczas przejażdżki rowerowej na Durbaszkę, którą wcześniej relacjonował.

Z placówki medycznej wychodził już o dwóch kulach.

– Przymusowa przerwa od uprawiania sportów będzie. Miało być ambitnie… Jeżeli chodzi o kontuzje, to ten rok jest bezczelny w stosunku do mnie – wyznał w kolejnej relacji.

Przypomnijmy, że wybranek Rabczewskiej jest ratownikiem, podróżnikiem i sportowcem. Dariusz Pachut poza wspinaczką lubi kajakarstwo, rafting, skoki ze spadochronem, a także nurkowanie. Jest także instruktorem strzelania i mistrzem Polski w brazylijskim jiu-jitsu. W jednym z najnowszych wywiadów Doda wyjaśniła, że jej partner od kilku lat realizuje ambitne przedsięwzięcie, polegające na zdobywaniu najwyższych wodospadów na świecie. Podkreśliła, że podróżniczo-sportowy projekt rozpoczął przed rozpoczęciem ich relacji.

Ostatnio odbył niebezpieczną i wymagającą wyprawę do Peru, podczas której udało mu się zdobyć jeden z najwyższych wodospadów na świecie. Po szczęśliwym powrocie sportowiec wystąpił w "Pytaniu na śniadanie". A ostatnio też zaproszono go do rozmowy w "Onet Wakacje".

Prywatnie Pachut jest ojcem dwójki dzieci. Z Rabczewską spotyka się od niemal roku. Chętnie dzielą się zdjęciami ze wspólnie spędzonego czasu. Na początku lipca pokazali ujęcia z rodzinnej imprezy. Potem udali się razem nad Zegrze.