Jak donoszą media Maryla Rodowicz doczeka się własnego serialu biograficznego, a nawet musicalu, nad którymi prace ma rozpocząć firma Rochstar. W najnowszym wywiadzie królowa polskiej piosenki zdradziła, jakie ma przeczucia co do produkcji i czy będzie miała wpływ na dobór obsady.

Maryla Rodowicz to niepodważalnie jedna z największych gwiazd polskie piosenki. Na estradzie występuje nieprzerwanie od ponad 50 lat i wszystko wskazuje na to, że nie zamierza zwalniać tempa. Teraz wyszło na jaw, że jak na prawdziwą gwiazdę przystało, artystka doczeka się własnego serialu biograficznego, którego scenariusz zostanie napisany na podstawie życia zawodowego, jak i prywatnego wokalistki.

Za produkcję serialu odpowiadać ma firma Rochstar. Jak poinformował portal wirualnemedia.pl producenci są już na finalnym etapie rozmów. W najnowszym wywiadzie dla Plejady Maryla Rodowicz zdradziła, co czuje w związku z nadchodzącym projektem.

W trakcie rozmowy królowa polskiej piosenki zdradziła, że choć rozmawiała z produkcją nie przypuszczała, że realizacja przybierze formę serialu. "Jechałam wczoraj samochodem i dowiedziałam się z radia o tym serialu. Oczywiście bardzo się cieszę, bo to będzie dla mnie przeżycie" – poinformowała.

Scenariusz serialu ma powstać na podstawie bardzo wnikliwego wywiadu z Rodowicz, który przeprowadzili przedstawiciele firmy Rochstar w jej mieszkaniu. Jak przyznaje artystka pierwotnie został on zrealizowany na potrzeby musicalu "Maryla", opowiadającego o życiu artystki. Jednak dopiero po bardzo długich rozmowach zapadła decyzja o produkcji telewizyjnej.

To było dwa lub trzy lata temu, nagraliśmy bardzo długi wywiad o moim życiu. Wtedy nie chodziło o serial, tylko miało to być wykorzystane w musicalu "Maryla". Ma on powstać i to nie jest na pewno kwestia roku, ale kilku lat. Maryla Rodowicz

Jak przyznała artystka w serialu zostaną poruszone wątki z jej życia zawodowego, jak również prywatnego. "W końcu życie to i wątki osobiste, i kariera. Tych pytań były setki. Opowiedziałam o całym moim życiu, przytoczyłam bardzo dużo ciekawostek i historii" – wspomina.

Maryla Rodowicz na ten moment nie ma faworytki, jeśli chodzi o aktorkę, która mogłaby wcielić się w jej postać. Jednak jak sama przyznała, będzie miała wpływ na to, kto ją zagra. Podkreśliła, że zasiądzie w gronie ekspertów, którzy dokonają wyboru jej serialowej sobowtórki. Na ten moment nie są znane szczegóły produkcji. Wciąż nie wiadomo, czy serial obejmie całe życie wokalistki, czy tylko fragment jej biografii, a co za tym idzie, czy w rolę Maryli Rodowicz wcieli się tylko jedna aktorka.

"Nie myślałam o tym, ale na pewno będzie "casting na Marylę" i bardzo się na to cieszę, bo to na pewno będzie bardzo zabawne (...) Jeżeli zaczną od dorosłej Maryli, to będzie chyba jedna. Gdyby jednak to miało być rozszerzone na dzieciństwo, to na pewno byłaby jeszcze mała Maryla" - podsumowała powściągliwie Rodowicz, nie chcąc zdradzać za wielu szczegółów.