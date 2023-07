W sobotę 22 lipca aura w całej Polsce będzie mało weekendowa. Synoptycy przewidują duże zachmurzenie, niższe temperatury, a w wielu miejscach Polski mogą wystąpić burze z gradem.

Gdzie jest burza w sobotę 22 lipca? Fot. wxcharts.com

Prognoza pogody na sobotę 22 lipca

W sobotę 22 lipca zachmurzenie nad Polską będzie duże i umiarkowane. Na mało wakacyjną aurę złożą się też przelotne opady deszczu, których mogą spodziewać się przede wszystkim mieszkańcy północy, centrum i wschodu kraju. Na północy i wschodzie Polski możliwe są też burze, którym lokalnie towarzyszyć będzie grad. Wysokość opadów podczas burz wyniesie do 20 mm.

Na północy kraju i w rejonach podgórskich temperatura maksymalna wyniesie 19-20 st. Celsjusza, w centrum sięgnie około 23 st. C, a najcieplej będzie na południowym wschodzie, gdzie można spodziewać się nawet 26 st. C. Nad morzem lokalnie może być chłodniej, do 18 st. C.

Wiatr będzie przeważnie umiarkowany, miejscami porywisty, nad morzem okresami dość silny w porywach do 55 km/h, zachodni. Wysoko w górach wiatr będzie silny, od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 60 km/h. W czasie burz porywy wiatru mogą wynieść nawet do 70 km/h.

Gdzie jest burza? IMGW wydało alerty przed burzami z gradem

Z powodu zagrożenia burzowego IMGW wydało alerty pierwszego stopnia ostrzegające przed burzami z gradem. Dotyczą one województw: