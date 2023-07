Burza wokół przemiany Maffashion w Barbie. "Nie wiem, po co ten komentarz"

Maffashion dołączyła do Barbielandu. Influencerka opublikowała archiwalne nagranie, na którym widać jej "lalkową" metamorfozę. Jednak opis pod filmikiem nie spodobał się internautom. Tekst o ciąży wywołał niezłą burzę w komentarzach.

Maffashion jako Barbie. Opis pod postem na Instagramie wywołał kontrowersje. Fot. maffashion_official

Szał na barbiecore po premierze najnowszego filmu Grety Gerwig zdaje się nie wycofywać. Produkcja "Barbie" wywołała prawdziwą lawinę różowych stylizacji i akcentów na całym świecie. Ten kolor zdecydowanie zawładnął światem mody, a w sieci nie brakuje filmików, w których internauci przebierają sie za lalkowe postaci.

Do trendu dołączyła też masa celebrytów. Tym razem Maffashion postanowiła opublikować na swoim Instagramie wideo sprzed dwóch lat. Już wtedy celebrytka pokazała się we wcieleniu Barbie.

Czytaj także: Tak, "Barbie" to chwyt marketingowy. Ale dla mnie, kobiety, to ważny film

Maffashion jako Barbie. Opis pod postem na Instagramie wywołał kontrowersje

Na filmiku, który zamieściła Julia Kuczyńska w swoich mediach społecznościowych, celebrytka pozuje w przerysowanym makijażu i blond peruce, jak na rasową lalkę Barbie przystało. Nie zabrakło oczywiście różowych elementów garderoby. Influencerka starała się zachować charakter marionetki, więc postanowiła na choreografię, w której niczym robot poruszała się do przeboju zespołu Aqua "Barbie Girl".

Czytaj także: Maffashion o aferze z Opozdą. Zarzucono jej, że "nie wspiera koleżanki", odpowiedziała

"Będąc w temacie, który od tygodni przewija się dosłownie wszędzie. Łapcie moją transformację z 2021 roku (byłam jakoś parę miesięcy po urodzeniu Bastka). Tak się bawiłyśmy" – czytamy w opisie.

Jednak bacznym użytkownikom nic nie umknie. Fani od razu zauważyli, że wpis celebrytki został edytowany. W pierwotnej wersji Maffashion zwróciła uwagę na to, że po jej ciele wciąż było widać poród i niedawną ciążę. Potem skasowała ten fragment. W komentarzach doszło do wymiany zdań pomiędzy internautkami, które poczuły się lekko urażone.

"Teraz mi smutno, jak czytam, że "widać". U mnie tak widać, że nadal wyglądam jak w ciąży, więc chciałabym, żeby u mnie było tak widać, że nie widać, jak u ciebie. Wyglądasz i na tym nagraniu, i teraz jak milion dolarów"; "Nie wiem, po co ten komentarz, że "widać", że po ciąży. Brzmi tak asekuracyjnie, jakbyś się bała, że zaraz ktoś coś napisze, a przecież masz tam sylwetkę bardzo szczupłą – czytamy pod postem.

Kuczyńska zrozumiała niestosowność komentarza i szybko zmieniła wpis. W obecnej wersji wspomina tylko, że transformację w lalkę Barbie przeszła kilka miesięcy po porodzie. "Nie miało to mieć żadnego negatywnego wydźwięku. Ja wiem, jak wtedy się czułam i jak zmieniło się moje ciało. Nie miało to źle brzmieć. Zmieniłam, wywaliłam to z opisu" – tłumaczy Maffashion.

Czytaj także: https://natemat.pl/499736,recenzja-barbie-z-robbie-i-goslingiem-mialo-byc-tak-kolorowo