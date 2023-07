Afrykański skwar powróci lada dzień. Mamy prognozę pogody na kolejne dwa tygodnie

Tęsknicie za upałami? Dobra wiadomość jest taka, że w najbliższym czasie do Polski dojdzie aż kilka fal gorącego powietrza. Pomiędzy nimi czekają nas jednak na przełomie lipca i sierpnia również odczuwalne epizody ochłodzenia.

Prognoza długoterminowa na 16 dni Fot. wxcharts.com

Prognoza pogody na koniec lipca i początek sierpnia

Już od poniedziałku 24 lipca możemy liczyć na chwilowy powrót upałów do Polski. Słupki rtęci wskażą nawet 32 st. Celsjusza – a to za sprawą niżu, który lada chwilę znajdzie się nad Danią. Polska znajdzie się w obszarze pomiędzy frontami chłodnym i ciepłym, którym będzie napływać do centrum Europy gorące powietrze znad Afryki.

Uderzenie gorąca nie potrwa jednak tym razem długo. Według analizy Tomasza Wasilewskiego z TVN Meteo, w połowie tygodnia niż przesunie się w głąb kontynentu, a nad Polskę dotrze znacznie chłodniejsze powietrze z północy. Z tego powodu czeka nas wyraźne ochłodzenie: maksymalna temperatura wyniesie 25 st. C, przy czym nad morzem nie przekroczy ona ok. 20 st. C.

O szczęściu mogą jednak mówić osoby, które mają zaplanowany wypoczynek na ostatni weekend miesiąca, czyli 29/30 lipca. Nad Polskę nadejdzie wówczas kolejna fala gorącego powietrza, dzięki czemu temperatury ponownie wzrosną do 30 st. C. Fala upałów utrzyma się też w pierwszych dniach sierpnia. Najwyższe temperatury prognozowane są po 5 sierpnia, kiedy sięgną one nawet 33 st. C.

Jaka pogoda w sierpniu w Polsce? Prognoza długoterminowa

Według prognoz IMGW na cały sierpień 2023 temperatura w całym miesiąc będzie kształtować się trochę powyżej normy wieloletniej, co oznacza, że warto przygotować się na więcej fal upałów – choć z momentami ochłodzenia. Niewykluczone jest też, że po nadejściu nad Polskę powietrza pochodzenia zwrotnikowego czekają nas również ciężkie dla ludzkiego organizmu noce tropikalne, podczas których temperatury nie spadają poniżej 20 st. C.

Istnieje jednak prawdopodobieństwo, że w sierpniu doświadczymy większej aktywności burzowej niż w lipcu – ostrzega serwis fanipogody.pl. Wyładowaniom mogę towarzyszyć intensywne opady skutkujące podtopieniami, jest też prawdopodobieństwo wystąpienia opadów większego gradu.