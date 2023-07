Dantejskie sceny na festiwalu gospodyń wiejskich. 6 osób w szpitalu

Alan Wysocki

P odczas Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich w Chełmnie doszło do eksplozji jednego z urządzeń do podgrzewania pierogów. W wyniku zdarzenia aż sześć osób trafiło do szpitala. Dwie kobiety są ciężko poparzone.