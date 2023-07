Bezpieczne wakacje w Grecji. Zobacz, gdzie lecieć, aby uniknąć pożarów [LISTA]

Pożary na greckich wyspach Rodos i Korfu nadal trwają, a w części kraju obowiązuje czwarty, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Które wyspy i miejscowości w Grecji są w tej chwili bezpieczne? Podpowiadamy, gdzie jechać na wakacje i uniknąć pożarów.

fot. unsplash.com / Johnny Africa

W Grecji, która jest jednym z najczęściej wybieranych przez Polaków wakacyjnym kierunkiem, trwa obecnie fala pożarów. Płonie część wyspy Rodos oraz Korfu, a także zalesione tereny na południe i zachód od Aten. Z samego tylko Rodos ewakuowano już ponad 30 000 turystów oraz miejscowych.

Choć biura podróży zapewniają, że sytuacja jest opanowana, to wiele osób zastanawia się, co z ich greckimi wakacjami. Część biur takich jak TUI czy Rainbow odwołały swoje dzisiejsze loty na Rodos, oferując w zamian inny termin podróży, zmianę kierunku lub zwrot kosztów. Turyści przebywający aktualnie w miejscach zagrożonych pożarami są przenoszeni do innych hoteli w bezpiecznej części wyspy.

Jak wiadomo, nikt z nas nie chce rezygnować ze swoich wakacyjnych planów, tym bardziej, jeśli termin urlopu jest już od dawna ustalony i nie możemy go zmienić. Jeśli marzą ci się wczasy w Grecji, ale chcesz uniknąć niebezpieczeństwa, to nadal masz do wyboru inne greckie wyspy, które są bezpieczne od zagrożenia pożarowego.

Które wyspy w Grecji są w tej chwili wolne od pożarów

W celu ustalenia wysp, na które bez obaw możemy wyjechać na urlop i nie stresować się pożarami, skontaktowaliśmy się z kilkoma biurami podróży. Na podstawie uzyskanych od ich pracowników informacji stworzyliśmy listę potencjalnych, bezpiecznych kierunków.

Nasze biuro podróży oferuje w tej chwili wycieczki na inne wyspy, takie jak Kos, Kreta, czy Korfu. Stale monitorujemy sytuację i staramy się jak najbardziej dbać o bezpieczeństwo naszych klientów. Mówi pracownica jednego z oddziałów biura podróży Itaka.

Co ciekawe, choć w tej chwili na Rodos i Korfu panują pożary, to pracownicy nie odradzali udawania się na nie na urlop. Ostrzegają jednak, że sytuacja jest rozwojowa i w przypadku odwołania lotów lub pogorszenia się sytuacji, klienci mogą skorzystać ze zmiany terminu i destynacji (za odpowiednią dopłatą w przypadku wyboru droższego kierunku), albo z bezpłatnej anulacji i zwrotu kosztów.

Oto lista greckich wysp, na które możemy w tej chwili bezpiecznie lecieć na wakacje.

1. Zakynthos

Zakynthos, zwana również czasem Zante, to wyspa leżąca na Morzu Jońskim, słynąca ze swoich błękitnych wód, piaszczystych plaż i skalistych wybrzeży. Jednym z najbardziej charakterystycznych widoków jest Zatoka Wraku, znana również jako Plaża Navagio. Swoją nazwę zawdzięcza niczemu innemu, jak wrakowi statku, który się na niej znajduje. Inną atrakcją jest urokliwa Plaża Gerakas, znana jako miejsce lęgowe żółwi karetta-karetta, które są zagrożonym gatunkiem.

Na tej wyspie można podziwiać także rzadki fenomen, którym są naturalne formacje skalne w kształcie łuku.

2. Kos

Kos jest jednym z najbardziej popularnych celów turystycznych w archipelagu Dodekanezu i jest znana z pięknych plaż, bogatej historii i starożytnych zabytków. Starówka miasta zachwyca swoim urokiem i atmosferą, a znajdujące się na wyspie Drzewo Hipokratesa, uważane jest za jedno z najstarszych drzew na świecie i jest ważnym punktem wycieczki dla wielu turystów.

Kos jest także miejscem narodzin słynnego lekarza i filozofa, Hipokratesa, którego przysięga lekarska jest do dziś używana na całym świecie.

3. Kreta

Największa i najbardziej zróżnicowana pod względem krajobrazu Kreta jest prawdziwym klejnotem Morza Śródziemnego. Słynie z malowniczych wąwozów, białych plaż, krystalicznie czystych wód i zabytków kultury minojskiej. Znajdujący się tam Pałac Knossos jest uważany za jedno z najważniejszych stanowisk archeologicznych na świecie.

Kreta oferuje także wiele atrakcji dla miłośników natury. Na miejscu możemy wybrać się na długi spacer 18-kilometrowym wąwozem Samaria, czy też przejść się po płaskowyżu Lasithi. Z kolei fani dobrego jedzenia z pewnością znajdą coś dla siebie w jednej z wielu restauracji w mieście Chania.

4. Santorini

Kolejną wyspą, na którą bez obaw możemy się wybrać i nie martwić o pożary, jest Santorini. To bez wątpienia najbardziej rozpoznawalna grecka wyspa, słynąca z białych domków o niebieskich dachach, które kojarzymy ze zdjęć w greckich restauracjach. Na miejscu możemy podziwiać nie tylko unikalną architekturę, ale też zapierające dech w piersiach widoki na wulkaniczne klify.

Santorini będzie świetnym wyborem na wakacyjny kierunek dla par. Wspólnie podziwiane romantyczne zachody słońca oglądane z Oii czy Imerovigli, na pewno na długo zapadną w pamięci.

W ofertach biur podróży jest wiele miejsc w Grecji, które są w tej chwili bezpieczne. Aby uniknąć przykrych niespodzianek, polecamy na bieżąco monitorować sytuację i o wszystko dopytywać u wybranego przez siebie touroperatora. Choć w tej chwili Kos, Santorini, Kreta i Zakynthos są wolne od pożarów, to nie ma gwarancji, jak długo ten stan się utrzyma.

Czytaj także: https://natemat.pl/500636,chaos-w-biurach-podrozy-co-z-wakacjami-na-rodos