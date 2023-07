Derpienski drwi z Wieniawy. Kiedyś stała w kolejce, żeby mieć z nią selfie

Caroline Derpienski w mocnych słowach wypowiedziała się o Julii Wieniawie. Okazuje się, że młoda celebrytka, która dziś pozwala sobie na niewybredne komentarze pod adresem polskich gwiazd, kiedyś ochoczo się z nimi fotografowała na rozmaitych eventach. Ujawniono, z kim robiła sobie selfie jeszcze parę lat temu. Lista jest zaskakująco długa.

Można powiedzieć, że Caroline Derpienski dopiero raczkuje w rodzimym show-biznesie, a już zdążyła zwaśnić się z niejedną gwiazdą. W lipcu huczało o jej spięciu z Katarzyną Nosowską, która sparodiowała ją w reklamie mleka roślinnego.

Młoda białostoczanka, która chwali się na Instagramie swoimi "sukcesami" za oceanem, uznała, że wokalistka ma "destrukcyjny wpływ na ludzi" i stwierdziła, że chce otrzymać od niej 50 mln złotych odszkodowania.

Potem niemiło wyraziła się na temat Shakiry, z którą siedziała przy jednym stoliku na jednej z gali. Komentowała zmarszczki 46-letniej piosenkarki, która niedawno rozstała się z wieloletnim partnerem, Gerardem Pique.

Ostatnio zaś swoją uwagę skierowała na Julię Wieniawę – młodą, wszechstronną i niezmiernie pracowitą osobowość show-biznesu. Derpienski bez ogródek wyraziła swoje przemyślenia na temat jej przyszłości w przemyśle rozrywkowym.

– Julia Wieniawa to już jest przeżytek. Tego już było za dużo, i to już się nie sprzedaje. Może jeszcze trochę się klika, ale ja, gdybym ją spotkała na evencie, to jestem tak wysoka, bo mam prawie 180, więc chyba bym jej nie zauważyła – stwierdziła 22-latka przedstawiająca się jako "najpopularniejsza polska modelka w Miami" w programie "Wieczorny Express".

Tymczasem Pudelek wytknął jej, że kiedy była nastolatką, stała w kolejce po selfie z celebrytami, a dziś obrzuca ich błotem.

Opublikowano post, w którym widzimy zdjęcia Derpienski m.in. ze wspomnianą Julią Wieniawą, Maffashion, Jessicą Mercedes, Małgorzatą Kożuchowską, Karoliną Gilon, Joanną Przetakiewicz czy Agnieszką Woźniak-Starak.

Portal wyliczył, że Caroline ma też fotkę z Antkiem Królikowskim, Michałem Wiśniewskim, Quebonafide, Smolastym, Dawidem Wolińskim, Marcinem Tyszką, Robertem Kupiszem, Karoliną Szostak, Marceliną Zawadzką, Pauliną Krupińską, Kasią Warnke i innymi.

22-latka, która bacznie śledzi polskie media, w tym oczywiście publikacje, które ukazują się na jej temat, nie omieszkała skomentować postu, do którego załączono jej archiwalne zdjęcia z gwiazdami.

"Miałam 13 lat LOL i Ci 'celebryci' byli mili w przeciwieństwie do hejtu jaki teraz jest. Jestem dumna, że w wieku 13 lat miałam już wtedy rozbudowane konto na Instagramie i dostawałam zaproszenia na równi z takimi 'Wieniawami'" – napisała Derpienski pod galerią zdjęć, którą opublikował Pudelek na Instagramie.

Nadmieńmy, że w jednej z ostatnich rozmów z mediami Caroline stwierdziła, że to ona decyduje, gdzie się pojawi i komu udzieli wywiadu, choć nieczęsto decyduje się na uczestnictwo w najbardziej popularnych wydarzeniach w Polsce.

Na przykład zdecydowała, że nie pójdzie na premierę "Barbie". Wyjaśniła, że powód jest prosty. Otóż Derpienski unika konfrontacji z osobami, które publicznie wyrażają się o niej negatywnie i krytycznie oceniają jej "luksusowe życie" w Stanach Zjednoczonych.