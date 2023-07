"Polski spider-man" czyi Marcin Banot po raz drugi wspiął się na wieżowiec Montparnasse, który znajduje się w Paryżu. Vloger udostępnił nagranie ze zdobycia mierzącego 210 metrów budynku. Filmik wyczynu BNT (pseudonim Banota) przyprawia o dreszcze.

Marcin Banot po raz drugi zdobył Montparnasse, drugi najwyższy budynek w Paryżu fot. YouTube/BNT/screen

Marcin Banot po raz drugi zdobył Montparnasse. Jest nagranie

Marcin Banot na drugi najwyższy budynek w Paryżu wspiął się 30 czerwca, jednak nagranie ze swojego osiągnięcia opublikował dopiero po miesiącu. Na filmiku udostępnionym przez "BNT" widzimy, że na ponad 200-metrowy wieżowiec mężczyzna wspina się bez jakichkolwiek zabezpieczeń.

Pod paryskim wieżowcem w trakcie wspinaczki Banota zebrało się mnóstwo przechodniów, którzy z zapartym tchem obserwowali "samotną" wędrówkę Polaka. Już po tym, jak udało mu się wdrapać na szczyt, otrzymał gromkie brawa od znajdujących się prawie ćwierć kilometra pod nim obserwatorów.

Pracownicy wieżowca kibicowali i pomagali Banotowi

Wejście na dach Montparnasse zajęło Banotowi ponad godzinę. Co ciekawe, podczas wspinaczki naszemu rodakowi kibicowało także mnóstwo znajdujących się wewnątrz biurowca pracowników i turystów. Wyczyn "BNT" budził wśród nich ogromne zainteresowanie, co możemy zobaczyć na udostępnionym przez niego nagraniu. Na jednym z ostatnich pięter wieżowca pod oknami zgromadził się niemały tłum, który uwieczniał telefonami drogę Polaka na szczyt.

Wtedy też polski wyczynowiec został rozpoznany przez... naszych rodaków, którzy filmowali wspinaczkę od zewnątrz.

– Ty, to jest Polak, Banot! – słyszymy na nagraniu.

Ponadto w trakcie wdrapywania się na dach budynku co jakiś czas był on częstowany wodą przez obsługę wieżowca.

Marcin Banot zdobył Montparnasse po raz drugi

Jak pisaliśmy w naTemat, Banot drugi najwyższy budynek w Paryżu po raz pierwszy zdobył we wrześniu 2020 roku. Wtedy również wyposażony był jedynie w specjalne buty do wspinaczki oraz kamerę go-pro. Poprzednio jednak nie spotkał się z tak przychylną reakcją miejscowych, bowiem za nielegalne wejście na dach Montparnasse został aresztowany przez francuską policję.

"Policja aresztowała mężczyznę, który wspinał się po elewacji wieży Montparnasse – jednego z najwyższych wieżowców we Francji. Mężczyzna przedstawił się mundurowym jako turysta z Polski". – poinformowała wówczas francuska agencja AFP.

Kim jest Marcin Banot?

Marcin Banot to 32-letni sportowiec wyczynowy, który uprawia urban climbing, czyli ryzykowną wspinaczkę na elewacje budynków i innych konstrukcji, które nie są do tego przystosowane. Na swoim koncie ma m.in. zdobycie szczytu Diabelskiego Młyna w Śląskim Wesołym Miasteczku, nieczynnego masztu radiowego o wysokości 363 metrów oraz Hotelu Silesia. W zeszłym roku zasłynął wejściem bez asekuracji na dach hotelu Marriott w Warszawie. Zrobił to w 37 minut i 45 sekund. Z kolei w 2021 roku Banot wspiął się na inną wysoką konstrukcję w Paryżu, mianowicie na Wieżę Eiffla.