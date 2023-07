S tare porzekadło mówi, że jak się człowiek na czymś nie zna, to lepiej się za to nie brać. Po czasie zrozumiał to także minister rolnictwa Robert Telus. Polityk PiS nagrał filmik z gaśnicą z dłoniach i sam się nią "zgasił". Filmik zniknął już z serwisu TikTok.





Chciał błysnąć, zaliczył wpadkę. Członek rządu PiS usunął filmik z gaśnicą

Mateusz Przyborowski

Stare porzekadło mówi, że jak się człowiek na czymś nie zna, to lepiej się za to nie brać. Po czasie zrozumiał to także minister rolnictwa Robert Telus. Polityk PiS nagrał filmik z gaśnicą z dłoniach i sam się nią "zgasił". Filmik zniknął już z serwisu TikTok.