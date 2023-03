"Czuję się wykorzystany". Poseł PiS skrytykował paski TVP. Teraz wysłał nam oświadczenie

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Robert Telus zaapelował do mediów ws. informowania o śmierci syna Magdaleny Filiks. W wypowiedzi Telusa znalazły się także słowa krytyki pod adresem TVP po pytaniu dziennikarza o paski informacyjne tej stacji. Skontaktowaliśmy się z Robertem Telusem. Przesłał nam oświadczenie ws. swojej wypowiedzi. Jak napisał, "czuje się wykorzystany".

Robert Telus z PiS skrytykował paski informacyjne TVP. Fot. Piotr Kamionka / Reporter

Poseł Robert Telus skrytykował paski informacyjne TVP za sposób informowania o sprawie śmierci syna posłanki Magdaleny Filiks

Skontaktowaliśmy się z politykiem PiS, by zapytać go o to w kontekście utraty własnego dziecka

Poseł przesłał nam oświadczenie w tej sprawie, w którym twierdzi, że został wykorzystany przez media

Jak informowaliśmy w naTemat, dziennikarze zapytali o paski informacyjne TVP Info Roberta Telusa z Prawa i Sprawiedliwości, który w przeszłości sam stracił własne dziecko. Poseł skrytykował media, zaznaczając, że sam jest ojcem, który stracił dziecko. – Wiem, jaka to tragedia. Prosiłbym media, żeby zachowały się poważnie – powiedział. Patryk Michalski z Wirtualnej Polski dopytał Roberta Telusa o to, czy w tej sytuacji nie jest odpowiednią osobą, która powinna zaapelować do TVP, która przypisywała odpowiedzialność za śmierć dziecka Magdaleny Filiks Platformie Obywatelskiej. – Już wczoraj ubolewałem na sali nad tym, co się działo, to co zrobił Borys Budka. Apeluję do wszystkich, do TVP też, do wszystkich redaktorów, żeby do tej sprawy podejść poważnie i wczuć się w to, co dzisiaj czuje rodzina – mówił poseł PiS. To, jak krytykował również TVP, widać na nagraniu zamieszczonym przez Patryka Michalskiego.

Skontaktowaliśmy się z Robertem Telusem. Chcieliśmy zapytać polityka szczególnie o sposób, w jaki TVP informuje o sprawie śmierci syna posłanki Magdaleny Filiks. Planowaliśmy także zapytać o to, jak czuje się w takiej sytuacji jako ojciec, który sam stracił dziecko. Poseł przesłał nam oświadczenie.

Oświadczenie Roberta Telusa ws. wypowiedzi dot. pasków informacyjnych TVP

"Czuję się wykorzystany, a moja wypowiedź została zmanipulowana zarówno przez Pana redaktora Michalskiego i portal wp.pl, ale także inne media, które to cytowały. Poprzez komentarze redaktorów nadano jej sens i kontekst zupełnie nieprawdziwy" – czytamy w oświadczeniu posła przesłanym redakcji naTemat. Dalej Robert Telus pisze, że jego wypowiedź miała charakter ogólny i nie dotyczyła działalności konkretnego medium. "Mocno protestuję przed wykorzystaniem jakiejkolwiek śmierci, a szczególnie śmierci dziecka do walki politycznej" – dodał polityk. W dalszej części odniósł się do mowy czołowego polityka Platformy Obywatelskiej w Sejmie. "Wystąpienie Pana Borysa Budki w sejmie budzi we mnie jako ojca, który stracił dziecko wielki sprzeciw. Nie mogę również zgodzić się na odwracanie uwagi przez niektóre media od głównego sprawcy przestępstwa tzw. pedofila, który skrzywdził to dziecko" – czytamy.

"Pedofilia jest wielkim złem i nie ma zgody na jej tuszowanie i relatywizowanie" – zakończył poseł Robert Telus.