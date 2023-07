600 lat Łodzi. Oto program bezpłatnych koncertów [KTO, GDZIE I KIEDY]

Łódź będzie świętować swoje 600. urodziny na wielką skalę w ostatni weekend lipca (28-30 lipca). W mieście na czterech różnych scenach muzycznych odbędzie się ponad 30 koncertów. W trakcie Łódź Summer Festival zagrają zarówno najbardziej znani polscy wykonawcy, jak i światowe gwiazdy, a uczestnictwo w wydarzeniach jest bezpłatne. Oto pełen program weekendowej imprezy.

600. Urodziny Łodzi. Oto program bezpłatnych koncertów [KTO, GDZIE I KIEDY] Fot. Andrzej Zbraniecki/East News

600. urodziny Łodzi - co będzie się działo przez trzy dni?

W weekend (28-30 lipca) oczy całej Polski będą zwrócone na Łódź, która będzie obchodzić okrągłe, 600. urodziny! Władze miasta, w tym prezydent Hanna Zdanowska, dołożyły wszelkich starań, aby mieszkańcy oraz turyści bawili się wyśmienicie. Co czeka tych, którzy zdecydują się celebrować tę wyjątkową rocznicę?

STREFA ANIMACJI: ul. Więckowskiego - ul. Zielona

Plac Wolności - ul. Więckowskiego

Piotrkowska 3, spektakle teatralne dla dzieci: godz. 12:00, 29 lipca: Franek Włóczęga i legenda księga; godz. 12:00, 30 lipca: Plac zabaw

plac przed D.H Magda: godz. 14:00, 29 lipca: Koncert Piosenek Disney’a; godz. 14:00, 30 lipca: Koncert Familijny

ATRAKCJE:

strefa dmuchańców

darmowa wata cukrowa i popcorn

modelowanie balonów i pokaz puszczania baniek mydlanych

malowanie buziek i zmywalne tatuaże

animacje ruchowe, gry i zabawy

warsztaty aktorskie

uliczni akrobaci i artyści

STREFA SPORTOWA: ul. Zielona - ul. 6-Sierpnia

ATRAKCJE:

ścianka wspinaczkowa

siłowania plenerowa

tor przeszkód i tor samochodowy

trenażery do triathlonu

bicie rekordu wejścia przez łodzian na Mount Everest

STREFA MUZYCZNA: ul. 6-Sierpnia - ul. Struga

ATRAKCJE:

instrumentaliści, muzykanci oraz kapele wykonujące muzykę etniczną z różnych zakątków świata

warsztaty taneczne i wspólne pieśni ludowe

3 sceny muzyczne z muzyką taneczną serwowaną przez najlepszych DJ-ów

STREFA MOTORYZACJI: ul. Więckowskiego - ul. Zielona

ATRAKCJE:

Komunikacyjny Wehikuł Czasu

ekspozycja unikatowych samochodów minionej epoki

wystawa retro karawaningu

wystawa fotograficzna Motoryzacyjna Łódź w fotografiach Stefana Sztromajera

konkursy

STREFA mBanku: pasaż Rubinsteina

ATRAKCJE:

strefa odpoczynku

poczęstunek

fotobudka z jednorożcem

koło fortuny i giga twister

punkt malowania buziek

gra miejska "Podążaj za Jednorożcem"

STREFA VINTAGE PRL: ul. Zamenhoffa – ul. Roosevelta

ATRAKCJE:

cztery stanowiska prezentujące Łódź z lat 70.

pokaz mody

kultowy Saturator

dancing, gry i zabawy z okresu PRL

STREFA HISTORYCZNO-TOŻSAMOŚCIOWA: ul. Roosevelta – aleja Mickiewicza

ATRAKCJE:

atrakcje i pokazy nawiązujące do początku istnienia Łodzi

wjazd króla Jagiełły, obecność diabła Boruty

rekonstruktorzy historyczni

gry miejskie i dawne gry podwórkowe

jarmark średniowieczny

opowiadanie legend, muzykanci, teatry

stanowiska drukarskie z możliwością wydrukowania własnej grafiki

ŁÓDZKI FESTIWAL PIW RZEMIEŚLNICZYCH: ul. Struga - ul. Zamenhofa

kilkadziesiąt stoisk prezentujących najlepsze polskie browary

W 600. urodziny Łodzi wszyscy jeżdżą za darmo komunikacją miejską [autobusy i tramwaje]

Od 28 do 30 lipca publiczna komunikacja miejska w Łodzi będzie dostępna dla wszystkich za darmo. To obejmuje również drugą strefę biletową, jak i wszystkie sąsiednie miejscowości, do których docierają autobusy i tramwaje MPK Łódź (takie jak Zgierz, Stryków, gmina Nowosolna, Brzeziny, Andrespol, Rzgów, Pabianice, Konstantynów Łódzki, Lutomiersk, Aleksandrów Łódzki czy Zgierz).

Można również bezpłatnie korzystać z pociągów ŁKA i PolRegio, dzięki wspólnemu honorowaniu biletów. Dla tych, którzy mają ważną migawkę w dniach od 28 do 30 lipca, jej ważność zostanie wydłużona.

Atrakcje będą połączone specjalną linią autobusową 600, która będzie kursować między Sceną Manufaktura, mBank Sceną Główną, Sceną Kabaretową Księży Młyn oraz Sceną Monopolis, a także docierać do dworca Łódź Fabryczna.

Linia 600 będzie kursować co 7,5 minuty, zapewniając szybkie i bezpośrednie połączenia między scenami.

Dla ułatwienia pasażerom sprawdzenia trasy dojazdu do poszczególnych scen, autobusy i tramwaje będą wyposażone w specjalne tablice informacyjne, które wskażą, do której sceny kieruje się dany pojazd. Dodatkowo, na przystankach oraz tablicach z mapą trasy, będą dostępne informacje, które pozwolą określić, na którym przystanku trzeba wysiąść, aby dotrzeć na wybrane wydarzenie.

600 lat Łodzi. Oto program bezpłatnych koncertów [KTO, GDZIE I KIEDY]

Huczne urodziny nie mogą odbyć się bez solidnej dawki dobrej muzyki oraz śmiechu, czyli występów kabaretowych. Wstęp na Łódź Summer Festival jest całkowicie za free.

Scena główna zlokalizowana będzie na skrzyżowaniu al. Kościuszki i ul. Radwańskiej (przy tzw. drugim OFF-ie). Nieopodal sceny głównej, w centrum festiwalowego miasteczka, stanie ŁDZ Stage. Koncerty odbędą się też na scenach w Manufakturze i Monopolis.

HARMONOGRAM NA PIĄTEK (28 LIPCA):

Scena główna (skrzyżowanie al. Kościuszki i ul. Radwańskiej)

19:00 - bryska

20:15 - Pidżama Porno

21:30 - Szczyl

22:45 - Franz Ferdinand

ŁDZ STAGE (festiwalowe miasteczko pomiędzy ul. Radwańską i ul. Żwirki)

19:45 - Hedone

21:00 - L Stadt

22:15 - Cool Kids of Death

Scena Manufaktura

20:00 - Dawid Kwiatkowski

21:15 – Margaret

Scena Monopolis

20:00 - Błażej Król

Scena kabaretowa Księży Młyn

20:00 - Kabaret pod Wyrwigroszem

21:30 - Mumio

HARMONOGRAM NA SOBOTĘ (29 LIPCA):

Scena główna (skrzyżowanie al. Kościuszki i ul. Radwańskiej)

18:00 - Natalia Szroeder

19:05 - Otsochodzi

20:10 - Young Igi

21:15 - OKI

22:30 - Tom Odell

ŁDZ STAGE (festiwalowe miasteczko pomiędzy ul. Radwańską i ul. Żwirki)

18:35 - 5000

19:40 - Bruklin

20:45 - Heima

Scena Manufaktura

20:00 - Strachy na Lachy

21:15 - Kayah

Scena Monopolis

20:00 - Elida Almeida

Scena kabaretowa Księży Młyn

20:00 - Grupa MoCarta

HARMONOGRAM NA NIEDZIELĘ (30 LIPCA): Scena główna (skrzyżowanie al. Kościuszki i ul. Radwańskiej)

19:00 - Sorry Boys

20:15 - Igo

21:30 - Artur Rojek

22:45 - Bedoes 2115

ŁDZ STAGE (festiwalowe miasteczko pomiędzy ul. Radwańską i ul. Żwirki)

19:45 - Black Radio

21:00 - Monapolaski

22:15 - Bielas i Marynarze

Scena Manufaktura

20:00 - Ignacy

21:15 - Kult

Scena Monopolis

20:00 - LemON

Scena kabaretowa Księży Młyn