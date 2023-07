Pożary szaleją w Grecji. Gdzie Polacy mogą szukać pomocy na miejscu? [LISTA]

Na greckich wyspach szaleją pożary. Na wakacjach są tam nadal setki Polaków. W związku z tym Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki wydało wspólny komunikat, w którym podano numery telefonów, gdzie można zgłosić się po pomoc.

Pożary w Grecji. Fot. Ian Murison/Associated Press/East News

MSZ oraz MSiT informują, że służby konsularne ze względu na pożary w Grecji pracują obecnie w trybie 24-godzinnym.

Pożary w Grecji. Polskie władze utworzyły specjalną infolinię

Co ważne, polska ambasada w Atenach utworzyła specjalną alarmową linię telefoniczną ze względu na pożary w Grecji. Ona też działa 24/7. Jest to numer +30 693 655 46 29.

Dodatkowo uruchomione zostały dwie linie informacyjne pod numerami: +30 210 6797743 oraz +30 210 6771 997. One są czynne w godz. od 9:00 do 16:00. Od początku zagrożenia pożarowego placówka odpowiedziała na ok. 400 pytań od Polaków.

MSZ oraz MSiT są również w bieżącym kontakcie z największymi biurami podróży obecnymi na Rodos i Korfu, a także z Polską Izbą Turystyki.

Z informacji resortów wynika też, że większość obywateli RP z południa wyspy została ewakuowana w bezpieczne miejsca i żaden Polak nie ucierpiał w trakcie pożarów.

Przypomnijmy: niszczycielskie pożary trawią Grecję już szósty dzień z rzędu. Na kilku wyspach zarządzono masowe ewakuacje, a dziesiątki tysięcy osób przewieziono w bezpieczne miejsce. Wysokie temperatury i silny wiatr utrzymają się przynajmniej do środy.

Grecki premier: Jesteśmy w stanie wojny – całkowicie skupieni na pożarach

Przed trudnym zadanie stoją też greckie władze i służby. – Jesteśmy w stanie wojny – całkowicie skupieni na pożarach – powiedział premier Kyriakos Mitsotakis, cytowany przez agencję AP. I dodał: – W nadchodzących dniach i tygodniach musimy pozostać w ciągłej gotowości.

Warto też podkreślić, że pomoc nadal napływa do Grecji z Unii Europejskiej i innych krajów, w tym m.in. sąsiedniej Turcji. Są tam też polscy strażacy.

– Ryzyko pożaru będzie ekstremalne w kilku regionach Grecji – powiedział z kolei rzecznik straży pożarnej Vassilis Vathrakogiannis. Temperatury na południu Grecji kontynentalnej wzrosły w poniedziałek do ​​nawet 45 stopni Celsjusza.